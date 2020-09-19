AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

يا حبيبي لـ محمد رمضان تتخطى 12 مليون مشاهدة على يوتيوب

السبت 19/سبتمبر/2020 - 02:14 م
محمد رمضان - يا حبيبي
محمد رمضان - يا حبيبي
Advertisements
محمد نحلة
حقق كليب " يا حبيبي" للفنان محمد رمضان 12 مليونا و144 ألف مشاهدة، بعد طرحه على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، في 6 سبتمبر الجاري. 

ويشارك محمد رمضان في الغناء بالكليب المغني الكونغولي ميتري جيمس الذي يحظى بشعبية كبيرة في أفريقيا. 

الكليب من إخراج حسام الحسيني الذي سبق وتعاون مع محمد رمضان في عدد من الكليبات منها الملك،انساي وتيك توك. 

تقول كلمات الأغنية :"هقولك كلمة واحدة ابرك من كلام كتير ..  مبعرفش أكون رومانسي .. لكن عليكي بغير .. مش بثبتلك إني جامد ولا عايز ابان تقيل أنا أنا أنا بناديكي".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد ساعات من طرحها.. يا حبيبي لـ محمد رمضان وميتري جيمس تحقق نصف مليون مشاهدة

بعد مرور 3 أيام على طرحها.. يا حبيبي لـ محمد رمضان تتصدر تريند يوتيوب

من المطار.. محمد رمضان يشارك جمهوره فيديو رجوعه إلى مصر

من نيويورك.. محمد رمضان يشارك جمهوره دعاية أغنيته الجديدة

تحمل اسمه.. محمد رمضان يروج لكمامته الذهبية

ترند رقم 15.. يا حبيبي لمحمد رمضان وميتري جيمس تكسر حاجز الـ6 ملايين مشاهدة

ترشيحاتنا

إثبات نسب طفلة فتاة الدقهلية.. الحكاية الكاملة من اغتصاب أمل حتى ظهور الحق.. فيديو

بين مؤيد ومعارض.. إخلاء سبيل اليوتيوبرز أحمد حسن وزينب بكفالة 40 ألف جنيه

هل تجب الزكاة على مكافأة المعاش؟

أردوغان يستشيط غضبًا.. تركيا منزعجة لاستقالة السراج من رئاسة حكومة الوفاق الليبية

جروس يعتذر عن عدم تدريب الزمالك

آخرهن ياسمين صبري.. نجمات وقعن في فخ تكرار الإطلالات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجوال.. رانيا فريد شوقى تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

اقتصاد فى خطر.. موريشيوس تواجه المجهول بعد تسرب نفط من سفينة يابانية.. صور

آخرهن ياسمين صبري.. نجمات وقعن في فخ تكرار الإطلالات