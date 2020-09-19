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برلمان

برقم واحد ورمز القلم.. أحمد علي يخوض انتخابات البرلمان عن مستقبل وطن بالمرج

السبت 19/سبتمبر/2020 - 02:18 م
النائب أحمد على
النائب أحمد على
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ماجدة بدوى
تقدم النائب أحمد على إبراهيم ، بأوراق ترشحه  لخوض انتخابات مجلس النواب 2020، عن حزب مستقبل وطن، بدائرة المرج، وحصل على رقم "1"، ورمز "القلم".

وقال النائب أحمد علي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "تشرفت بالانضمام الي حزب مستقبل وطن اتمني ان تكون مرحلة وبداية جديدة لتحقيق التعاون والتكامل بين الحزب وقيادته واعضاؤه وهيئة مكتبة وشياخاته وشبابه من اجل تحقيق الصالح العام لخدمة اهالينا بحي المرج والمساعدة علي خلق كوادر سياسية جديدة مؤهلة تكون اضافة لخدمة بلدنا الغالي مصر ومد يد التعاون لشباب واهالي المرج اللذي اتشرف بتمثيلهم في البرلمان ".

ويخوض النائب أحمد علي انتخابات البرلمان متسلحا بحب الناس، بعد أن قدم خدمات ملموسة طوال فترة تواجده في البرلمان السابق، لأبناء دائرته.

ويطمح النائب أحمد علي لأن يستكمل ا بدأه من خدمات لأهالي المرج طوال الفصل التشريعي المنقضي، حيث لمس كل أبناء الدائرة ما قدمه من خدمات، تعتبر مشاركة لما يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي من خدمات ومشروعات من أجل نهضة مصر.

أحمد علي يعتبر من الشباب الطامح لمستقبل أفضل لمصر، حيث يمتلك عقلية برلمانية تنحاز اولا وأخيرا لمصر والمصريين، مهمو دائما بأبناء وطنه، تتخطي أحلامه حدود الدائرة التي يمثلها، حيث يتطلع لان تكون بلاده في مصاف الدول المتقدمة.
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