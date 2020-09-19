إحالة عامل لـ جنايات سوهاج.. قتل شابا بعد الاعتداء عليه جنسيا

قرر المستشار أحمد عبد الباقي التوني، المحامي العام لنيابات شمال سوهاج، إحالة عامل إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بقتل آخر بعد هتك عرضه، والتعدي عليه جنسيًا، ومحاولة خنقه بـ"كوفية".

وبالانتقال والفحص وبالتحريات الأولية تم الوصول إلى المتهم "م.ع.أ"، 43 سنة، عامل، ومُقيم بمركز جهينة، هو من ارتكب الواقعة، حيث إنه استدرج المجني عليه فى أحد الأماكن وحاول التعدي عليه جنسيًا وهتك عرضه، إلا أن المجني عليه قاومه وعندما شعر المتهم بافتضاح أمره قام بالتخلص منه وخنقه بـ "كوفيه" حتى فارق الحياة وفر هاربًا.





وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.





حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، وبالعرض النيابة أصدرت حكمها المُتقدم.



