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حوادث

إحالة عامل لـ جنايات سوهاج.. قتل شابا بعد الاعتداء عليه جنسيا

السبت 19/سبتمبر/2020 - 03:02 م
إحالة عامل للجنايات
إحالة عامل للجنايات
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أنغام الجنايني

قرر المستشار أحمد عبد الباقي التوني، المحامي العام لنيابات شمال سوهاج، إحالة عامل إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بقتل آخر بعد هتك عرضه، والتعدي عليه جنسيًا، ومحاولة خنقه بـ"كوفية".

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة، بورود بلاغ بمقتل "م.ف.أ"، بعد هتك عرضه بالقوة، والعثور عليه جثة هامدة وبجواره "كوفيه".

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وبالانتقال والفحص وبالتحريات الأولية تم الوصول إلى المتهم "م.ع.أ"، 43 سنة، عامل، ومُقيم بمركز جهينة، هو من ارتكب الواقعة، حيث إنه استدرج المجني عليه فى أحد الأماكن وحاول التعدي عليه جنسيًا وهتك عرضه، إلا أن المجني عليه قاومه وعندما شعر المتهم بافتضاح أمره قام بالتخلص منه وخنقه بـ "كوفيه" حتى فارق الحياة وفر هاربًا.


وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.


حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، وبالعرض النيابة أصدرت حكمها المُتقدم.


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