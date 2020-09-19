AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

سيرين عبد النور تهاجم حكومة بلدها: كل يوم نشهد جريمة أبشع من الثانية

السبت 19/سبتمبر/2020 - 02:21 م
صدى البلد
Advertisements
منار نور
أعربت الفنانة سيرين عبد النور عن حزنها الشديد بعد اغتصاب زينب الحسيني وقتلها . 

وغردت سيرين عيبد النور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى تويتر : " كل يوم منشهد ع جريمة أبشع من الثانية
عايشين متروكين لا قانون بحاسب ولا من يحزنون. اللي صار ب #زينبالحسيني بوجع القلب وبعد ما نسينا الطفل اللي اغتصبوا ٣ شباب من فترة؟شو صار فيهن؟صار لازم  نطلب الاعدام مع إنو ضد مبادئي #انامع_الإعدام " . 

لا تزال الاسباب وراء جريمة قتل المواطن ع. س. الشابة زينب الحسيني مجهولة، بعدما قام باغتصابها وحرقها داخل شقة في منطقة برج البراجنة في الضاحية الجنوبية بلبنان.
 
وإثر الحادث أعلنت قيادة الجيش عن توقيف ع. س. في منطقة بئر العبد، حيث لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة الاسباب وراء هذه الجريمة البشعة التي راحت ضحيتها القاصر زينب (14 عامًا)، وخصوصًا لمعرفة ما اذا كانت قد قُتلت قبل الحرق أم أنّ الحريق كان سببًا في وفاتها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

زوجة تنفذ أبشع جريمة قتل في حق أبناء زوجها

الحب بوجع القلب.. سيرين عبد النور تروج لمسلسها الجديد "دانتيل"

سيرين عبد النور تشارك في حملة لمساعدة متضرري انفجار بيروت

ترشيحاتنا

خالد الغندور يستفز جماهير الأهلي: فوزكم الوحيد على الزمالك لما الأتوبيس موصلش

جروس يعتذر عن عدم تدريب الزمالك

بعد فيضانات السودان.. كيف نجت مدينة مروى الملكية وأهراماتها من الغرق؟

لو بتعاني من الأنيميا.. 7 نصائح مهمة للحصول على الحديد من الطعام

مواصفات سوزوكي اسبريسو suzuki s presso أرخص سيارة suv في مصر.. صور

ليلة سقوط كارتيرون.. ماذا قدم التعاون في ظهوره الأول تحت قيادة الديك الفرنسي؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجوال.. رانيا فريد شوقى تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

اقتصاد فى خطر.. موريشيوس تواجه المجهول بعد تسرب نفط من سفينة يابانية.. صور

آخرهن ياسمين صبري.. نجمات وقعن في فخ تكرار الإطلالات