سيرين عبد النور تهاجم حكومة بلدها: كل يوم نشهد جريمة أبشع من الثانية

وغردت سيرين عيبد النور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى تويتر : " كل يوم منشهد ع جريمة أبشع من الثانية

عايشين متروكين لا قانون بحاسب ولا من يحزنون. اللي صار ب #زينبالحسيني بوجع القلب وبعد ما نسينا الطفل اللي اغتصبوا ٣ شباب من فترة؟شو صار فيهن؟صار لازم نطلب الاعدام مع إنو ضد مبادئي #انامع_الإعدام " .

لا تزال الاسباب وراء جريمة قتل المواطن ع. س. الشابة زينب الحسيني مجهولة، بعدما قام باغتصابها وحرقها داخل شقة في منطقة برج البراجنة في الضاحية الجنوبية بلبنان.