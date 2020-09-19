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محافظات

كواليس ضبط طن أرز منتهي الصلاحية قبل بيعه في السوق السوداء بالشرقية

السبت 19/سبتمبر/2020 - 02:41 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بمراقبة وتوفير السلع الغذائية والتموينية وتكثيف الرقابة علي المخابز ومحطات الوقود والمحال التجارية  للتأكد من جودة وسلامة المنتجات المعروضة بالأسواق أمام المواطنين بالأسعار المناسبة والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد غير الملتزمين.


وتنفيذًا لتكليفات المحافظ شنت إدارة تموين الحسينية حملة برئاسة عبدالكريم عوض الله رئيس إدارة تموين الحسينية للتأكد من معلومات قد وردت إلى الإدارة التموينية تفيد قيام مواطن بناحية عزبة الديبة صان الحجر البحريه بقيامه بتجميع أرز أبيض تمويني قديم منتهى الصلاحية وإعادة خلطه بأرز أبيض جديد وتعبئته وبيعه في السوق السوداء بغرض التربح.


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وتمكنت الحملة من ضبط طن أرز تموين و60 كيلو أرز ابيض تمويني وتم تحرير المحضر رقم 1728 جنح ا د ط صان الحجر ضد"ح س م ح " المقيم بناحية عزبة الديبه صان الحجر البحرية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.


ومن جانبه فقد أكدت وكيل وزارة التموين بالشرقية ان جاري تكثيف أعمال الرقابة على الأسواق ومنع التلاعب بأقوات المواطنين واتخاذ كل الإجراءات القانونية مع المخالفين.

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