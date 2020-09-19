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برلمان

محمد جاب الله يعلن خوض السباق الانتخابي عن حماة الوطن في قنا

السبت 19/سبتمبر/2020 - 02:29 م
انتخابات
انتخابات
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عبد الرحمن سرحان
قدم محمد جاب الله، البرلماني السابق، أوراق ترشحه في انتخابات مجلس النواب 2020، ممثلًا لحزب حماة الوطن بمحافظة قنا عن الدائرة الثالثة «دشنا والوقف ونجع حمادي».

وحمل محمد جاب الله المرشح لمجلس النواب 2020، رقم 7 ورمز الكف.

وأعلن جاب الله، عقب تقدمه بأوراق الترشح عن خوض انتخابات مجلس النواب عن حماة الوطن.

وقال جاب الله: "أهلي وحبايبي وصحابي، لقد توكلت علي الله وترشحت لعضوية مجلس النواب عن الدائرة الثالثة «دشنا والوقف ونجع حمادي»، عن حزب حماة الوطن"، مطالبا جموع أهالي الدائرة التأييد والمساندة.

وأضاف أنه يسعى من خلال خوض السباق الانتخابي والفوز بمقعد البرلمان للعمل على صالح أهالي الدائرة وحل جميع المشاكل والأمور التي تؤرق الأهالي من خلال مجموعة عمل على مستوى راق، متابعا "أقدر جيد اهالي دائرتي وأسعى لأكون الشخص المناسب في المكان المناسب".

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات، قررت فتح باب الترشح لخوض انتخابات البرلمان بنظامي الفردي والقائمة، خلال الفترة من 17 وحتى 26 سبتمبر الجاري.
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