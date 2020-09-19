فتاوى تشفي صدور المؤمنين.. هل تجب الزكاة على مكافأة المعاش؟ إذا قام الإمام بركعة زائدة فماذا على المأمومين؟ كيفية التغلب على النفس الأمارة بالسوء.. وحكم أداء صلاة العصر مع الجماعة بنية الظهر

- فتاوى تشفي صدور المؤمنين
- هل تجب الزكاة على مكافأة المعاش؟
- حكم تأخير الصلاة عن وقتها
- كيفية التغلب على النفس الأمارة بالسوء
- إذا قام الإمام بركعة زائدة فماذا على المأمومين؟
- حكم أداء صلاة العصر مع الجماعة بنية الظهر
نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى المهمة والتي تشغل الأذهان، ونرصد في في هذا التقرير أبرز هذه الفتاوى.
ورد عبد السميع قائلًا إن المكأفاة ليس عليها زكاة لأنها لم تدخل فى ذمة صاحبها إلا فى هذا اليوم، ومن شروط الزكاة أن يحول عليها الحول وأن تكون فائضة عن الحاجة الأصلية هذا كله على اعتبار أن المكافأة زادت على 85 جراما من الذهب عيار 21، فمكافأة المعاش ليس عليها زكاة أول ما نقضيها، ويكون عليها زكاة عندما يحول عليها الحول وفائضة عن الحاجة الأصلية، فيكون عليها زكاة فى هذه الحالة فقط. ثم أجاب الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، في فتوى مسجلة له عبر قناة "يوتيوب" عن سؤال مضمونه: "ما حكم تأخير الصلاة عن وقتها؟"
، قائلا إن إن آخر وقت لأداء صلاة العشاء، وفقا للعلماء، أنه إذا انتصف الليل فتكون صلاة العشاء ولا ينبغي تأخيرها.
وعن التأخير في صلاة العصر، أوضح أنه يجوز لمن يتأخر على الصلوات أن يصلي في أي مكان مسير له، لأن الصلاة لا تتعدى وقتا كثيرا فيمكن أدائها بهذه الطريقة وعدم تأخيرها.
وأكد أن هناك فرقا في أول الوقت في الصلاة وفي آخره، مشيرا إلى أن الصلاة جائزة في الوقتين، والأفضل أن تكون في أوله، ويجوز الصلاة في آخر الوقت.
وأجاب العجمي قائلًا: "على الإنسان أن يستعيذ بالله وأن يدعو بصرف عنه وساوس الشيطان وشر الإنس والجن وأن يأخذ بالأسباب التى تضمن له الراحة من هذا، وعليه أن يجتهد فى الطاعة والعبادة لأن هذه الأذكار تطرد الشيطان".
وأجابت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث قائلة إنه لو زاد الإمام ركعةً فلا تحل متابعته؛ لأن تصرف الإمام حينئذٍ خلاف المشروع ومتابعته فيه لا تحل. وعلى هذا فعلى المأموم تنبيه الإمام للزيادة فإن لم يرجع فلا يجوز متابعته ويتخير المأموم بين عدم قيامه للزيادة وينتظره حتى يسلم ثم يسلم معه. أو ينوى مفارقة الإمام ويتم صلاته بدونه.
وقال النووي رحمه الله: "لو قام إلى ركعة خامسة فإنه لا يتابعه حملا له على أنه ترك ركنا من ركعة لأنه لو تحقق الحال هناك لم تجز متابعته لأن المأموم أتم صلاته يقينا، فلو كان المأموم مسبوقا بركعة أو شاكا في فعل ركن كالفاتحة فقام الإمام إلى الخامسة لم يجز للمسبوق متابعته فيها لأنا نعلم أنها غير محسوبة للإمام. وأنه غالط فيها. [المجموع للنووي. 4/145]".
وقد سئل ابن حجر الهيتمي في الفتاوى: "إذا قام إمامه لخامسة هل الأولى انتظاره أو فراقه، وفيما إذا كان مسبوقًا هل هو كغيره أو لا حتى تجوز مفارقته؟".
فأجاب بقوله: "الأولى انتظاره وسواء المسبوق وغيره، وعبارة شرحي للعباب: لو قام الإمام لزيادة كخامسة سهوًا لم يجز له متابعته وإن كان شاكًا في فعل ركعة أو مسبوقًا علم ذلك أو ظنه، فإن تابعه بطلت صلاته إن علم وتعمد. [الفتاوى الفقهية الكبرى, 1/214]".
بينما قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للمأموم أن ينوى صلاة الظهر جماعة وراء إمام يصلى العصر، مؤكدًا أن اختلاف نية المأموم عن الإمام فى الصلاة جائزة شرعًا.
وأضاف شلبي، فى إجابته عن سؤال «هل يجوز صلاة العصر مع الجماعة بنية الظهر؟»، أنه يجوز لمن فاتته صلاة أن يصليها قضاءً خلف إمام يصلي حاضرا فمن فاته الظهر ووجد إمامًا يصلي العصر صح له أن يصلي الظهر خلفه، وهذه المسألة معروفة عند الفقهاء بـ «اختلاف نية الإمام والمأموم».
وأشار إلى أنه يجوز لمن فاته الظهر ودخل المسجد ووجدهم يصلون العصر فعليه الظهر قضاء وهم يصلون العصر فيصلى معهم الظهر بنية القضاء وبعد ذلك يصلى العصر، ومن الممكن أن يعكس فيصلى معهم الجماعة التى يصلونها فيصلى معهم العصر وبعد ذلك يصلى الظهر.