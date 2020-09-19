فتاوى تشفي صدور المؤمنين.. هل تجب الزكاة على مكافأة المعاش؟ إذا قام الإمام بركعة زائدة فماذا على المأمومين؟ كيفية التغلب على النفس الأمارة بالسوء.. وحكم أداء صلاة العصر مع الجماعة بنية الظهر

فتاوى تشفي صدور المؤمنين

هل تجب الزكاة على مكافأة المعاش؟

حكم تأخير الصلاة عن وقتها

كيفية التغلب على النفس الأمارة بالسوء

إذا قام الإمام بركعة زائدة فماذا على المأمومين؟

حكم أداء صلاة العصر مع الجماعة بنية الظهر









نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى المهمة والتي تشغل الأذهان، ونرصد في في هذا التقرير أبرز هذه الفتاوى.









فى البداية، "هل تجب الزكاة على مكافأة المعاش المبكر المدخرة في البنك ؟ "، سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبد السميع، أمين لجنة الفتوى بدار الغفتاء المصرية، وذلك خلال فتوى مسجله له.





ورد عبد السميع قائلًا إن المكأفاة ليس عليها زكاة لأنها لم تدخل فى ذمة صاحبها إلا فى هذا اليوم، ومن شروط الزكاة أن يحول عليها الحول وأن تكون فائضة عن الحاجة الأصلية هذا كله على اعتبار أن المكافأة زادت على 85 جراما من الذهب عيار 21، فمكافأة المعاش ليس عليها زكاة أول ما نقضيها، ويكون عليها زكاة عندما يحول عليها الحول وفائضة عن الحاجة الأصلية، فيكون عليها زكاة فى هذه الحالة فقط.









ثم أجاب الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، في فتوى مسجلة له عبر قناة "يوتيوب" عن سؤال مضمونه: "ما حكم تأخير الصلاة عن وقته ا؟" ، قائلا إن إن آخر وقت لأداء صلاة العشاء، وفقا للعلماء، أنه إذا انتصف الليل فتكون صلاة العشاء ولا ينبغي تأخيرها. ، قائلا إن إن آخر وقت لأداء صلاة العشاء، وفقا للعلماء، أنه إذا انتصف الليل فتكون صلاة العشاء ولا ينبغي تأخيرها.







وعن التأخير في صلاة العصر، أوضح أنه يجوز لمن يتأخر على الصلوات أن يصلي في أي مكان مسير له، لأن الصلاة لا تتعدى وقتا كثيرا فيمكن أدائها بهذه الطريقة وعدم تأخيرها.



وأكد أن هناك فرقا في أول الوقت في الصلاة وفي آخره، مشيرا إلى أن الصلاة جائزة في الوقتين، والأفضل أن تكون في أوله، ويجوز الصلاة في آخر الوقت.







وعن كيفية التغلب على النفس الأمارة بالسوء ، سؤال أجاب عنه الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بفيديو مسجل له عبر قناة "يوتيوب".



وأجاب العجمي قائلًا: " على الإنسان أن يستعيذ بالله وأن يدعو بصرف عنه وساوس الشيطان وشر الإنس والجن وأن يأخذ بالأسباب التى تضمن له الراحة من هذا، وعليه أن يجتهد فى الطاعة والعبادة لأن هذه الأذكار تطرد الشيطان".







أجاب مجمع البحوث الإسلامية عن سؤال ورد إليه وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مضمونه: " زاد الإمام ركعة فماذا يفعل المأموم ؟". فيما





وأجابت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث قائلة إنه لو زاد الإمام ركعةً فلا تحل متابعته؛ لأن تصرف الإمام حينئذٍ خلاف المشروع ومتابعته فيه لا تحل. وعلى هذا فعلى المأموم تنبيه الإمام للزيادة فإن لم يرجع فلا يجوز متابعته ويتخير المأموم بين عدم قيامه للزيادة وينتظره حتى يسلم ثم يسلم معه. أو ينوى مفارقة الإمام ويتم صلاته بدونه.







وقال النووي رحمه الله: "لو قام إلى ركعة خامسة فإنه لا يتابعه حملا له على أنه ترك ركنا من ركعة لأنه لو تحقق الحال هناك لم تجز متابعته لأن المأموم أتم صلاته يقينا، فلو كان المأموم مسبوقا بركعة أو شاكا في فعل ركن كالفاتحة فقام الإمام إلى الخامسة لم يجز للمسبوق متابعته فيها لأنا نعلم أنها غير محسوبة للإمام. وأنه غالط فيها. [المجموع للنووي. 4/145]".





وقد سئل ابن حجر الهيتمي في الفتاوى: "إذا قام إمامه لخامسة هل الأولى انتظاره أو فراقه، وفيما إذا كان مسبوقًا هل هو كغيره أو لا حتى تجوز مفارقته؟".

