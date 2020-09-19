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محافظات

خلال جولته بـ بلبيس ومشتول السوق.. محافظ الشرقية يضبط 4 سيارات تسير عكس الاتجاه

السبت 19/سبتمبر/2020 - 03:05 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، أن السير عكس الاتجاه جريمة في حق الوطن والمواطن يترتب عليه وقوع حوادث، ويتسبب في إزهاق أرواح الأبرياء.

جاء ذلك خلال زيارته لمركز ومدينة بلبيس للقاء عدد من المواطنين المعتدين على أراضي أملاك الدولة ، لإسراع الخطى في إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة الدولة والقانون.

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وخلال تفقد المحافظ لشوارع المدينة تمكن من ضبط 4 سيارات تسير عكس الاتجاه بطريق بلبيس مشتول السوق ، ليصدر توجيهاته لرجال المرور بإيقاف السيارات المخالفة وسحب رخص القيادة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وجه محافظ الشرقية مدير إدارة المرور بتكثيف التواجد المروري بمختلف شوارع وميادين المحافظة ، لإعادة الانضباط للشارع وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحاب السيارات والسائقين غير الملتزمين ، مطالبًا أصحاب السيارات بضرورة الالتزام بقواعد المرور واحترام القانون.
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