خلال جولته بـ بلبيس ومشتول السوق.. محافظ الشرقية يضبط 4 سيارات تسير عكس الاتجاه

على أراضي أملاك الدولة ، لإسراع الخطى في إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة الدولة والقانون.

للقاء عدد من المواطنين

وخلال تفقد المحافظ لشوارع المدينة تمكن من ضبط 4 سيارات تسير عكس الاتجاه بطريق بلبيس مشتول السوق ، ليصدر توجيهاته لرجال المرور بإيقاف السيارات المخالفة وسحب رخص القيادة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





وجه محافظ الشرقية مدير إدارة المرور بتكثيف التواجد المروري بمختلف شوارع وميادين المحافظة ، لإعادة الانضباط للشارع وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحاب السيارات والسائقين غير الملتزمين ، مطالبًا أصحاب السيارات بضرورة الالتزام بقواعد المرور واحترام القانون.