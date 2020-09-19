إصابة 3 أشخاص إثر نشوب حريق بالغابات الشجرية في سوهاج

نشب حريق في الغابات الشجرية بالجبل الغربي في سوهاج، اليوم السبت، وجاري الكشف عن سبب ذلك.





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، أخطارًا من الأجهزة الأمنية بورود بلاغًا بنشوب حريق في الغابات الشجرية بالجبل الغربي دائرة المركز.





وبالانتقال والفحص تبين إصابة كلًا من "حمدي حسن"، ٣٧ عامًا، مًصاب بحروق درجه ثالثة بنسبة ٨٠٪، "محمد عبد المحسن"، ٣٣ عامًا، درجه أولي ٣٠٪ بنسبة بحروق بالظهر، "علي شوقي"، ٣٦ عامًا، درجه ثانية بنسبة ٥٠٪ بحروق بالذراعين والقدمين.





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وتم نقل المُصابين إلى مستشفى أخميم المركزي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.