شاهد.. عبد العاطي يتفقد مشروعات الري بأسوان

قام الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى ، بتفقد أنظمة السد العالي وقنطرة المفيض وقناة مفيض توشكى، لمتابعة التقدم في الأعمال الجاري تنفيذها والوقوف على جاهزية الأنظمة لاستقبال الفيضان، بما يحافظ على كفاءة السد العالي، وكذلك الوفاء بالاحتياجات المائية.





كما تفقد الوزير محطات القياس وبوابات الطوارئ وقناة المفيض والأعمال الإنشائية الجارية، وكذلك التي تم الانتهاء منها، وشهدت الزيارة تفقد عدد من مخرات السيول بمحافظة أسوان للتأكد من جاهزيتها لاستقبال جميع الأمطار المحتملة خلال الفترة الراهنة.













وفى نفس الزيارة، اطمأن وزير الرى على جاهزية محطات الرفع بالمحافظات، والتي توليها الوزارة عناية خاصة، حيث تبلغ الاعتمادات المالية السنوية المخصصة لصيانة ورفع كفاءة هذه المحطات لمواجهة أخطار السيول والوفاء بالاحتياجات المائية قرابة الـ ٢٠ مليون جنيه، كما بلغت حجم الاستثمارات التي تم تخصيصها لمحافظة أسوان هذا العام لتنفيذ خطط الوزارة والارتقاء بمنظومة الموارد المائية والري بالمحافظة نحو مليار جنيه، وهو الأمر الذي يعكس أهمية محافظات الصعيد بوجه عام ومحافظة أسوان بوجه خاص على صعيد مخططات التنمية.













وفي نهاية الجولة التفقدية، اجتمع الدكتور عبد العاطي مع مهندسي الوزارة بأجهزتها المختلفة بالمسرح الروماني المكشوف الذي أنشاته الوزارة على مساحة ١٥ ألف متر مربع بتكلفة ناهزت الـ ٨.٥ مليون جنيه، ويتسع لنحو ٣٥٠٠ شخص، ضمن عناصر المركز الثقافي الأفريقي بمتحف النيل، حيث شهد اللقاء التأكيد على رفع درجة الاستعداد والمرور الدوري على جميع محطات الرفع وشبكتي الترع والمصارف ومخرات السيول للتأكد من جاهزيتها.





اقرأ أيضًا:وعلى صعيد رفع كفاءة الترع، وجه الدكتور محمد عبد العاطي بسرعة الانتهاء من تبطين وإعادة تاهيل نحو ١١٤ كم من الترع المتعبة بالمحافظة بتكلفة تقارب ٣٠٠ مليون جنيه ضمن برنامج تأهيل ٢٠ ألف كم من الترع المتعبة على مستوى الجمهورية منهم ٧ آلاف كم كمرحلة أولى خلال عامي ٢٠٢١ و٢٠٢٢ بتكلفة تقديرية ١٨ مليار جنيه.وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الموارد المائية والري تقوم بعمل الصيانة الدورية لحوالي ١١٧ مخر سيل ورفع كفاءتها، ويوجد بمحافظة أسوان ٣٦ مخر سيل، وهو الأمر الذي يعكس موقع المحافظة الهام على خريطة السيول والتي توليها الدولة أهمية خاصة في أعمال الحماية من مخاطر السيول والتي بلغت خلال الست سنوات الماضية قرابة الـ ٦٠٠ مليون جنيه، تنوعت ما بين ١٦ سدا وحاجزا ترابيا، بالإضافة إلى ٧ بحيرات صناعية في حين يجري تنفيذ نحو ١٦ سدا وحاجزا ترابيا و١١ بحيرة صناعية لتعزيز قدرة منظومة الحماية من أخطار السيول للذود عن المحافظة من أي أخطار، في حين بلغت الاستثمارات المخصصة لتطهير ورفع كفاءة هذه المخرات وشبكتي الترع والمصارف بالمحافظة نحو ٣٠ مليون جنيه سنويا.