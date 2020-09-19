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تعليم

رسالة دكتوراه تناقش منهج القرآن في تقويم الأخطاء البشرية ..صور

السبت 19/سبتمبر/2020 - 02:54 م
رسالة دكتوراه
رسالة دكتوراه
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محمود زيدان
حصل الباحث عبد الله عيد البرعى معوض، من أبناء قرية القرضا مركز كفرالشيخ، على درجه الدكتوراه بتقدير، ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى، من قسم اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب بجامعة كفرالشيخ.

وجاءت رسالة الباحث تحت عنوان، "منهج القرآن الكريم فى تقويم الأخطاء البشرية" (دراسة فى التفسير الموضوعى)".

تكونت لجنة المناقشة والحكم من، الدكتور ناجح غازى محمد رزق، أستاذ التفسير وعلوم القرآن وعميد كلية الدراسات الإسلامية السابق بجامعة الأزهر، مشرفًا ورئيسًا، والدكتور زكى صبرى محمد عبدالله، أستاذ ورئيس قسم التفسير وعلوم القرآن بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر بكفرالشيخ "مناقشًا خارجيًا"، والدكتور محمد طه علام، أستاذ الدراسات الإسلامية المساعد بكلية الآداب جامعه كفرالشيخ مناقشًا داخليًا.

كما حضر المناقشة الدكتور محمد أحمد العروسى، عميد كلية الآداب السابق بجامعة كفر الشيخ، وأسرة الباحث.

وقال الباحث فى رسالته، إن القرآن الكريم نهج منهجًا واضحًا بينًا في معالجة الأخطاء التي وقع فيها بعض المؤمنين في كثير من المواقف والأحداث, فنزل القرآن ليصححها ويرسم المسار الصحيح الذي يجب أن ينهجه المسلمون على مدى الزمان.

وأضاف أن القرآن الكريم لم يذكر هذه الأخطاء ويكشفها بقصد تعزير المؤمنين وكشف سلبياتهم, بقدر ما كان بقصد التوجيه والنصح والعلاج وكشف الحقائق، وإن كتاب الله خير ما أنفقت الأوقات في تدبر وتلمس هداياته وزيادة على ذلك.

وأشار إلى دراسة الموضوعات التي تطرق لها القرآن بالتفصيل والبيان مما يكشف للناس كثيرًا من أسراره ومعجزاته ومواعظه والتي لا يملك المرء إلا الإذعان لها والإصغاء إليها بخشوع وتذلل.
رسالة دكتوراه تناقش منهج القرآن في تقويم الأخطاء البشرية ..صور
رسالة دكتوراه تناقش منهج القرآن في تقويم الأخطاء البشرية ..صور
رسالة دكتوراه تناقش منهج القرآن في تقويم الأخطاء البشرية ..صور
رسالة دكتوراه تناقش منهج القرآن في تقويم الأخطاء البشرية ..صور
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