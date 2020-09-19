مقتل سيدة وإصابة زوجها على يد مجهولين بسمالوط بالمنيا

اقتحم مجهولون أحد المنازل بمركز سمالوط شمال المنيا وقتلوا سيدة وأصابوا زوجها وفروا هاربين.









تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطار من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية بوقوع حادث قتل بمركز سمالوط.





وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لفحص البلاغ حيث تبين اقتحام مجهولين لمنزل بمنطقة شارع البنزينة خلف مدرسة الفنية وقاموا بقتل سيدة في منتصف العقد الثالث من ومحاولة قتل زوجها أيضا الذي تعرض للإصابة وتم نقلة للمستشفى العام.





وجار معرفة ملابسات الحادث وقامت أجهزة الأمن بفرض كردون أمني حول المنطقة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.