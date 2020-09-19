في يوم نظافة البيئة.. تنظيف شاطئ نادى المهندسين بالإسكندرية

نظم نادى المهندسين بالإسكندرية فعالية "اليوم العالمى لنظافة البيئة World Cleanup Day" بالمشاركة مع فريق "SEA Team- STEM Alex 2020"، وذلك إيمانا لدور نقابة المهندسين بالإسكندرية ونادى المهندسين بضرورة الحفاظ على البيئة.









وقام الفريق بحملة لتنظيف شاطئ المهندسين ودروس تعريفية للأطفال للتوعية بأهمية الحفاظ على البيئة وحفل موسيقي في ختام الفعالية.









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وتفقد الدكتور هشام سعودى، نقيب المهندسين بالإسكندرية، الشاطئ وأثنى على الفعالية واليوم البيئى وعلى مشاركة الشباب فى الفاعلية للحفاظ على البيئة.







