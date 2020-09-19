AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

في يوم نظافة البيئة.. تنظيف شاطئ نادى المهندسين بالإسكندرية

السبت 19/سبتمبر/2020 - 03:16 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد بسيوني
نظم نادى المهندسين بالإسكندرية فعالية "اليوم العالمى لنظافة البيئة World Cleanup Day" بالمشاركة مع فريق "SEA Team- STEM Alex 2020"، وذلك إيمانا لدور نقابة المهندسين بالإسكندرية ونادى المهندسين بضرورة الحفاظ على البيئة.


وقام الفريق بحملة لتنظيف شاطئ المهندسين ودروس تعريفية للأطفال للتوعية بأهمية الحفاظ على البيئة وحفل موسيقي في ختام الفعالية.


اقرأ أيضًا:


وتفقد الدكتور هشام سعودى، نقيب المهندسين بالإسكندرية، الشاطئ وأثنى على الفعالية واليوم البيئى وعلى مشاركة الشباب فى الفاعلية للحفاظ على البيئة.


وطالب الشباب بضرورة الاستمرار فى العمل الخدمى والتفوق الدراسى والتقط صورة تذكارية مع الشباب المشارك فى الفعالية.
في يوم نظافة البيئة.. تنظيف شاطئ نادى المهندسين بالإسكندرية
في يوم نظافة البيئة.. تنظيف شاطئ نادى المهندسين بالإسكندرية
في يوم نظافة البيئة.. تنظيف شاطئ نادى المهندسين بالإسكندرية
في يوم نظافة البيئة.. تنظيف شاطئ نادى المهندسين بالإسكندرية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الشباب والرياضة: 15 ألف عضو شاركوا في انتخابات برلمان الطلائع إلكترونيًا على مستوى الإدارات الفرعية في جميع المحافظات

لتوقيع الكشف على أعضاء النقابة.. فرعية "المهندسين" بالإسكندرية تنظم يوما طبيا مجانيا

مبادرة الرئيس| الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة بنادي مهندسي الإسكندرية.. السبت

في لقاء حواري مفتوح مع الشباب... محافظ الإسكندرية: مظهر برلمان الطلائع رائع ومشرف

تنظيف وإخلاء شاطئ الأنفوشي من المواد البلاستيكية الضارة بالبيئة

ترشيحاتنا

تأييد حبس "منار سامي" فتاة التيك توك ٣ سنوات بتهمة ممارسة الدعارة

حالتا إصابة بفيروس كورونا داخل نادي الإسماعيلي

بـ كاش مايوه.. فيفي عبده تحدث ضجة في السعودية

باعوا الامتحانات وابتزوا الطلاب.. حيثيات الإدارية العليا بعزل أساتذة جامعيين بعين شمس

ليلة سقوط كارتيرون.. ماذا قدم التعاون في ظهوره الأول تحت قيادة الديك الفرنسي؟

«لحقوهم قبل الدخلة».. القصة الكاملة لإحباط زواج طفلين في سوهاج

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدأ ببيع الحلوى.. قصة أليكو دانجواتي أغنى رجل فى أفريقيا | صور

بعد خطوبتها.. شاهد| شبكة وفستان ابنة ماجد المصرى المحتشمة

صور جديدة من حفل خطوبة ابنة ماجد المصري.. شاهد