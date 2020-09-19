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رياضة

إيفرتون يتقدم على وست بروميتش 2-1 في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي

السبت 19/سبتمبر/2020 - 02:36 م
ايفرتون ضد وست بروميتش
ايفرتون ضد وست بروميتش
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عبدالله هشام
انتهت أحداث الشوط الأول بتقدم فريق إيفرتون على منافسه وست بروميتش بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة المقامة علي ملعب جوديسون بارك ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدورى الانجليزي الممتاز . 

وتقدم فريق ويست بروميتش عن طريق جرادي ديجانا في الدقيقة العاشرة وتعادل إيفرتون عن طريق دومينيك ليوين في الدقيقة 31 وسجل زميله جيمس رودريجيز الهدف الثاني في الدقيقة 45 . 

وتعرض كيران غيبس لاعب وست بروميتش للطرد في الدقيقة 46. 

وحسب تصريحات سلافن بيليتش المدير الفني لفريق ويست بروميتش فإن أحمد حجازي لن يشارك في مباراة اليوم بسبب تعرضه للإصابة علي أن يكون جاهزا للمشاركة في المباراة القادمة أمام برينتفورد في كأس الرابطة.

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