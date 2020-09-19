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سيارات

ماذا تفعل أكياس الشاي داخل السيارة.. شاهد أبرز استخداماتها

السبت 19/سبتمبر/2020 - 02:00 م
اكياس الشاي
اكياس الشاي
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أماني نوار
غالبية الأشخاص يعشقون النظافة ، ويلجأ البعض إلى تزيود سياراتهم بمعطرات اصطناعية من أجل الحفاظ على رائحة طبية ومريحة أثناء القيادة .

وتختلف أنواع المعطرات من نوع لأخر، فمنها ما يتم رشه عن بعد بشكل دوري ، ومنها ما هو دائم في السيارة ، ولكن بجميع الأحوال يبقى الضرر قائم في جيمع الحالات. 

والذي يفعله معظم سائقي السيارات ، أن جميع المعطرات يدخل فيها غاز الفورمالدهيد "Formaldehyde" وهو عديم اللون نافذ الرائحة، وهو مدمّر لحاسة الشم والجهاز التنفسي.

ولهذه السبب نقترج علي كل سائق ، أن يهتم بنظافة سيارته وصحته في وقت واحد، ولايعرض نفسه لمشاكل صحية ، وعليه أن يقوم بتزويد سيارته باكياس الشاي خصوصا انه يوجد أشكال انيقة وجذابة منها ، فالشاي من النباتات الأسيوية التي تتضمن العديد من المواد المضادة للاكسدة وذات الرائحة الرائعة ، والتي تستطيع الانتشار بسرعة في اي مساحة يتم وضعها فيها حتى انها تستخدم في بعض المناطق لطرد رائحة القمامة.

وفي  هذا الفيديو نستعرض طريقة استخدام الاكياس  شاي داخل السيارة بطريقة صحيحة .
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