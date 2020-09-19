الإنتاج الحربي.. يد تبني.. إنجازات صناعية ملموسة أحدثت طفرة متطورة بالمشروعات القومية

حققت وزارة الإنتاج الحربي الكثير من الإنجازات خلال الفترة الماضية رغم الأزمات والصعوبات التى مرت بها الدولة خلال الفترة الأخيرة، إلا أن الوزارة قدمت الكثير من المشاريع القومية والتنموية على مستوى الجمهورية ملموسة على أرض الواقع، ويأتي ذلك بعد تركيزها الأول على تنفيذ وتوفير خطة الإنتاج لتلبية احتياجات ومتطلبات القوات المسلحة الأساسية، واستغلال الفائض من الصناعات للقطاع المدني بما تملكه من عدد كبير من الشركات المدنية، التى تعتبر قلعة الصناعات الحربية والمدنية.









انطلاقًا من رؤية وزارة الإنتاج الحربي لمساندة الدولة في جميع المجالات الحربية والمدنية، حرصت الوزارة على الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالشركات والوحدات التابعة لها لإنتاج منتجات مدنية بجودة عالية وبأسعار منافسة في متناول يد الأسرة المصرية، كما تسعى إلى المساهمة في تخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري وتلبية احتياجاته المختلفة، لذلك ومنذ بداية انتشار جائحة "فيروس كورونا المستجد".









بدأت الوزارة بإعداد وتنفيذ خطة وطنية لإنتاج مختلف المنتجات التي يحتاجها المواطنون والمؤسسات لمكافحة الفيروس من مُطهرات ومنظفات وكمامات، وقامت بطرحها في معارض ومنافذ بيع المنتجات المدنية لشركات الإنتاج الحربي والمنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بجودة عالية وأسعار منافسة.









وأنتجت الإنتاج الحربي ألواح طاقة شمسية للحى الحكومى بالعاصمة الإدارية، وتعاونت فى تجهيز وإنشاء المسارح المتنقلة، وتعاون مشترك مع عدد من الدول بشأن الصناعات الدفاعية، وتجهيزات محطة معالجة مياه الرياح، ومواكبة أحدث تكنولوجيات التصنيع الرقمية.









كما تعمل الوزارة في ملف توطين صناعة المركبات الكهربائية منذ فترة وقد بدأت بالأتوبيس الكهربائي الذي يتم تجربته حاليا بخط التجمع - عبد المنعم رياض، فضلا عن التعاون في مجالات المدن الذكية والتحول.









قامت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية - المملوكة للدولة- بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP) بتوقيع عقد أعمال تصميم وتصنيع وتنفيذ وتوريد وتركيب خلايا الطاقة الشمسية.









وذلك في ضوء تحقيق رؤية شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية في تنويع مصادر الطاقة في المدينة وتعظيم الاستفادة من الطاقة المتجددة لتصل إلى حوالي 20% من إجمالي الطاقة المستخدمة.









أكد اللواء محمد أحمد مرسي، وزير الدولة والإنتاج الحربي، أن هناك أهدافا نسعى لتحقيقها في الفترة القادمة، وعلى رأسها زيادة تعميق التصنيع المحلي، لافتا إلى أنه من لا يملك حرية تصنيع الأسلحة لا يملك قراره العسكري.









ونوه إلى أن وزارة الإنتاج الحربي هي الظهير الصناعي للقوات المسلحة المصرية، مشيرا إلى أنه سيكون هناك تعاون مع جميع الجهات التصنيعية في الدولة.









استقبل المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة اليوم، لبحث المشروعات القائمة بين الجانبين والوقوف على آخر مستجدات التعاون بينهما.











بدأ اللقاء بتهنئة الوزيرة للمهندس محمد أحمد مرسي لتوليه منصب وزير الدولة للإنتاج الحربي، وبحث الجانبان الملفات المشتركة القائمة بينهما وتم إستعراض آخر مستجدات التعاون والخطط المستقبلية المخطط تنفيذها.









اجتمع المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بالمهندس حسن أحمد عبد المجيد، نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي ورؤساء مجالس إدارات شركات حلوان للمسبوكات "مصنع ٩ الحربى"، أبى قير للصناعات الهندسية "مصنع 10 الحربي"، شركة شبرا للصناعات الهندسية "مصنع ٢٧ الحربي".









استقبل المهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، وذلك بحضور اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، بمقر شركة حلوان لمحركات الديزل "مصنع 909 الحربى" التابع لوزارة الإنتاج الحربى، وذلك لبحث سبل التعاون فى تجهيز وإنشاء المسارح المتنقلة.









استقبل المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربى، الجنرال رالف جروفر، ملحق الدفاع العسكري، في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى، وذلك لبحث سبل تعزيز موضوعات التعاون المشترك بين الجانبين وإمكانية تبادل الخبرات وتكنولوجيا التصنيع في مجالات التصنيع المختلفة.









استقبل المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربى، الفريق أول ميرغني إدريس سليمان، مدير عام منظومة الصناعات الدفاعية السودانية، ووفدا مرافقا له من ممثلي كبرى الشركات السودانية العاملة في مجالات التصنيع المختلفة، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف القطاعات، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى.









استقبل المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربى، الفريق أول ميرغني إدريس سليمان، مدير عام منظومة الصناعات الدفاعية السودانية، ووفدا مرافقا له من ممثلي كبرى الشركات السودانية العاملة في مجالات التصنيع المختلفة، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف القطاعات وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى.









اجتمع المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بالدكتور مهندس حسن أحمد عبد المجيد، نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي ورؤساء مجالس إدارات شركات (هيليوبوليس للصناعات الكيماوية "مصنع 81 الحربي"، بنها للإلكترونيات "مصنع 144 الحربى"، حلوان للصناعات الهندسية "مصنع 99 الحربي"، إنتاج وإصلاح المدرعات "مصنع 200 الحربي"، أبو زعبل للصناعات الهندسية "مصنع 100 الحربي"، قها للصناعات الكيماوية "مصنع 270 الحربي").





استقبل المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربى، السفير أحمد نايف الدليمى، سفير العراق بالقاهرة، والوفد المرافق له، بمقر ديوان عام الوزارة، لبحث سبل التعاون فى مجالات التصنيع المشترك بين البلدين.









وأعرب الوزير "مرسي" خلال اللقاء عن أهمية توطيد الشراكة الإستراتيجية التى تحقق منفعة لكلا الجانبين، مؤكدًا أن وزارة الإنتاج الحربي تسعى لتوظيف كل الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة لديها للمشاركة فى إعادة إعمار العراق من خلال المشاركة فى تنفيذ المشروعات الصناعية الكبرى (الصناعات الدفاعية أو الصناعات المدنية) والتى تحقق طفرة صناعية وحضارية لكلا البلدين.









اجتمع المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع الدكتور مهندس حسن أحمد عبد المجيد، نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي، والعضو المنتدب، ورؤساء مجالس إدارات شركات: "قها" للصناعات الكيماوية، ومصنع 270 الحربي، وحلوان للأجهزة المعدنية، ومصنع 360 الحربي، وقطاع التدريب، وقطاع الميادين المركزية.









كما ترأس الوزير مجلس إدارة الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة بحضور المهندس أسامة عبد العزيز، مستشار الوزير لشئون القطاعات الحكومية.









قام المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، يرافقه عدد من قيادات الإنتاج الحربي بزيارة مقر شركة "IDWT" بمدينة نصر، وذلك بحضور عدد من المسئولين بقيادة القوات الجوية.









وأوضح الوزير "مرسي" أنه تم خلال زيارة مقر شركة "IDWT" الاتفاق بين مركز التميز العلمي والتكنولوجي وقيادة القوات الجوية على إعداد بروتوكول تعاون لوضع آلية لتنفيذ المشروع، كما تم الإطلاع على التجهيزات النهائية لتصنيع محطة معالجة مياه الرياح الناصري بتقنية (ZLD)، للاستخدام المرشد في الري الزراعي، مؤكدًا أن هذا التعاون يأتي فى ظل إيمان وزارة الإنتاج الحربى بالتكامل مع مختلف الجهات بالدولة، وذلك من أجل المساهمة فى تنفيذ المشروعات القومية والتنموية والخدمية بما يعود بالنفع على المواطنين.









تداولت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية، صورا لسيارة كهربائية من شركة جيلي الصينية، وأفاد الخبر المنتشر بأن هذه السيارات سوف يتم تصنيعها بمصر.









وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الإنتاج الحربي، عدم صحة الخبر المتداول بشكله المنتشر على صفحات التواصل والمواقع، مشيرا إلى أن الشركة المذكورة أرسلت هذه النماذج لاختبارها، لافتا إلى أن شركة جيلي الصينية واحدة من ضمن الشركات التي يتم التفاوض معها حتى الآن في هذا المجال لتصنيع هذه السيارة في مصر.









وأكد أن الوزارة تعمل في ملف توطين صناعة المركبات الكهربائية منذ فترة وقد بدأت بالأتوبيس الكهربائي الذي يتم تجربته حاليا بخط التجمع - عبد المنعم رياض، لافتًا إلى أنه جار التفاوض والتنسيق مع عدد من الشركات العالمية لتوطين صناعة الأتوبيسات الكهربائية في مصر.









اجتمع المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بالدكتور مهندس حسن أحمد عبد المجيد، نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، ورؤساء مجالس إدارات شركات (أبو زعبل للصناعات المتخصصة "مصنع 300 الحربي"، حلوان للصناعات الهندسية "مصنع 99 الحربى"، حلوان للآلات والمعدات "مصنع 999 الحربي"، حلوان لمحركات الديزل "مصنع 909 الحربي"، مركز التميز العلمى والتكنولوجى، شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية، قطاع الميادين المركزية).









وأكد الوزير خلال هذه اللقاءات أنه يسعى لاستكمال مسيرة العمل بمصانع ووحدات الإنتاج الحربي لتنفيذ خططها الإستراتيجية والمشروعات المشاركة فى تنفيذها.









عقد المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعا عبر الفيديو كونفرنس بشركة "مياسك" للمدن الذكية والتجارة العامة الكويتية، وذلك لبحث مستجدات التعاون بينها وبين الإنتاج الحربي وفقًا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين خلال شهر نوفمبر 2019.









وصرح الوزير "مرسي" بأن الهدف من اللقاء هو بحث مستجدات التعاون بشأن المشروعات المشتركة المزمع تنفيذها بالتعاون بين الجانبين في مجال نقل تكنولوجيا تصنيع أنظمة المدن الذكية، وتنفيذ عدد من المشروعات المشتركة مثل "إنشاء محطة التنقل الذكي متعدد الوسائط، إنشاء مركز الخدمات اللوجستية الذكية، إنشاء قرية للرياضة الإلكترونية الذكية.. وغيرها"، مما يساهم في تلبية المتطلبات التكنولوجية للمدن الذكية المزمع إنشاؤها في مصر خلال الفترة المقبلة.









عقد المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربى، لقاءً مع 5 من الشركات البيلاروسية، عبر خاصية الفيديو كونفرانس بحضور السفير سيرجى تيرتنتييف، سفير جمهورية بيلاروسيا بالقاهرة، وذلك لبحث موضوعات التعاون القائمة وسبل تعزيزها في مجالات التصنيع المشترك بين الجانبين.









وأشار الوزير "مرسي"، خلال اللقاء إلى الاهتمام بزيادة التعاون المشترك والتنسيق بين شركات ووحدات الإنتاج الحربي والشركات البيلاروسية، لإنتاج معدات بجودة عالية وبأسعار منافسة في العديد من المجالات المدنية، مثل التعاون بين شركة ماز وشركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربى) في مجال تصنيع الشاحنات ماز، كذلك التعاون بين شركة ببروسكا أجروماش و(مصنع 999 الحربى) في مجال تصنيع المعدات الزراعية، وكذا التعاون بين شركة امكادور البيلاروسية ومصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربى) في مجال تصنيع المعدات الثقيلة وشركة سيل و(مصنع 999 الحربي) لإنتاج صوامع تخزين الغلال، مؤكدا أن المخطط خلال الفترة القادمة هو توطين الصناعات بالتعاون مع الجهات التصنيعية العالمية والمصرية وعلى رأسها الهيئة العربية للتصنيع و الوزارات الصناعية وكذلك القطاع الخاص المصري.









استقبل المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، السفير جيامباولو كانتينى، سفير إيطاليا بالقاهرة، لبحث ودفع التعاون مع الشركات الإيطالية ونظيرتها بالإنتاج الحربي في مجالات التصنيع المشترك، وذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.









وأكد الوزير "مرسي " أن اللقاء شدد على ضرورة استمرار وتطوير التعاون بين الجانبين سواء في مجال الصناعات العسكرية أو الصناعات المدنية، وفقًا لأحدث التكنولوجيات المستخدمة في هذه المجالات، كما تم توجيه الدعوة لقيام وفود فنية من الشركات الإيطالية لزيارة شركات الإنتاج الحربي للاطلاع على الإمكانيات التكنولوجية والبشرية المتوفرة بها وتحديد أوجه جديدة للتعاون، خاصة في مجالات التصنيع المشترك لطلمبات المياه الغاطسة بالتعاون مع شركة "Caprari" الإيطالية، كذلك التصنيع المشترك لمعدات الميكنة الزراعية والري المحوري ومعدات الصوامع وتخزين الحبوب بأنواعها والتعاون في مجال صناعة البرمجيات، كذلك التعاون والتنسيق مع الشركات الإيطالية في المجال العسكري.









كما احتضنت مصر أول معرض للصناعات العسكرية إيديكس 2018، والذي أقيم بأرض المعارض خلال الفترة من ٣-٥ ديسمبر، وذلك بناءً على تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقامة معرض عملاق للأسلحة.