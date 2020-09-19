عياد رزق يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات مجلس النواب عن دائرة المرج

تقدم المستشار عياد رزق بأوراق ترشحه لانتخابات مجلس النواب 2020 عن دائرة المرج بمحافظة القاهرة .. فردي مستقل، مضيفا أنه حصل على رمز ساعة اليد ورقم (9) في بطاقة الاقتراع، وذلك بعد فتح باب الترشح من يوم الخميس الماضي والذي يستمر حتي 26 سبتمبر الجاري.





وقال رزق، في بيان له اليوم، إن ما دفعه للترشح للانتخابات البرلمانية هو إنقاذ الدائرة وحل المشكلات التي تعاني منها على مدار الفترة الماضية وذلك لتوفير حياة كريمة لأهالي الدائرة.





ووجه رزق، رسالة إلى أهل دائرته، وعدهم فيها بالأداء الحكيم، والعطاء المخلص، ليكون الصالح العام وهموم المواطن والوطن هي هدفه الأساسي.





وأضاف رزق، أن رؤيته لمقعد مجلس النواب تختلف عن كثير من المرشحين الآخرين، لأنه يحمل طاقة وآمال الشباب، الذي يأمل في مساندتهم له لتكون بداية جيل جديد للشباب يتقلدوا فيه كل المناصب القيادية.





وكشف رزق، أن انحيازه للشباب وأهله من البسطاء سيكون على رأس أولوياته، بجانب حل كافة المشكلات التي تواجه الدائرة.





وحث رزق، أهالي الدائرة على انتخاب الأفضل ومن يستطيع حل مشاكلهم والنائب الذي سيكون دائما بجوارهم.