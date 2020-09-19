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مرأة

بـ الفسفورى المكشوف.. زوجة راغب علامة تثير الجدل فى أحدث ظهورلها

السبت 19/سبتمبر/2020 - 02:51 م
صدى البلد
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رنا عصمت
نشر الفنان راغب علامة صورة جديدة له برفقة اسرته عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. 

وظهر الفنان راغب علامة برفقة زوجته التى ظهرت بإطلالة جريئة ومثيرة مرتدية توب فسفورى مكشوف الصدر والاكتاف، برفقه ابنيه خلال عطلتهم الصيفية.

وتفاعل عدد كبير من محبي الفنان راغب علامة مع الصورة، وجاءت التعليقات كالتالي "صغرنا واحلوينا" _ "الشباب رجع تاني". 

يذكر أن الفنان راغب علامة طرح أغنية جديدة بعنوان "أنتوا أملنا" للتوعية ضد فيروس كورونا، والأغنية كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان جان ماري رياش، وإخراج سامي صعب.
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