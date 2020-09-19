بـ الفسفورى المكشوف.. زوجة راغب علامة تثير الجدل فى أحدث ظهورلها

وظهر الفنان راغب علامة برفقة زوجته التى ظهرت بإطلالة جريئة ومثيرة مرتدية توب فسفورى مكشوف الصدر والاكتاف، برفقه ابنيه خلال عطلتهم الصيفية.

وتفاعل عدد كبير من محبي الفنان راغب علامة مع الصورة، وجاءت التعليقات كالتالي "صغرنا واحلوينا" _ "الشباب رجع تاني".



