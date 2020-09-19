بسبب كورونا.. توجو تمدد حالة الطوارئ لمدة 6 أشهر

أعلنت السلطات التوجولية مد حالة الطوارئ الصحية في البلاد لمدة 6 أشهر إضافية، وذلك كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





ووفقا لوكالة الأنباء الرسمية لجمهورية توجو، الواقعة في غرب القارة الإفريقية، فإن مجلس النواب أعطى الحكومة تفويضا لتمديد قانون الطوارئ 6 أشهر.





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ويسمح هذا التفويض للحكومة بإصدار أية أوامر قانونية في إطار مكافحة فيروس كورونا، وخاصة فى ظل انتشار جائحة كوفيد 19 فى العالم كله.





كان إجمالي أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد فى توجو وصل إلى 1595 إصابة مؤكدة ، بينها 40 حالة وفاة.