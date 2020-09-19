الغضبان: إنشاء مول حضاري بجوار ميناء بورسعيد البري الجديد

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، اليوم السبت، إنه سيجرى إنشاء مول حضاري بجوار ميناء بورسعيد البري الجديد بحي الضواحي.





وأشار المحافظ، خلال جولته بموقع مشروع إنشاء الميناء البري، والذي رافقة خلالها اللواء محمد عامر ومسئولي حي الضواحي إلى أنه جرى رفع قيمة المنطقة من خلال تطوير شارع البترول والحديقة الدولية ، وإنشاء الميناء البري كمجمع مواقف لجميع وسائل النقل البري بين المحافظات، كما يجرى تصميم مشروع إنشاء مول حضاري على أعلى مستوى به مجمع سينما ومحلات ملابس وخضروات وفاكهة ومختلف احتياجات المواطنين بالمنطقة.







