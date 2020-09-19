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محافظات

محافظ بورسعيد: شارع البترول إضافة جديدة لمنظومة الطرق

السبت 19/سبتمبر/2020 - 03:25 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، خلال تفقده أعمال تطوير ورصف وتوسعة شارع البترول بحي الضواحي، إلى أنه يعد من الطرق الداخلية الحيوية ببورسعيد، ويعتبر حلقة الوصل لعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بحي الضواحي والزهور ، لذلك جرى رفع كفاءة الشارع وتطويره ليكون المدخل الرئيسي الحضاري لمحافظة بورسعيد ومحور 30 يونيو، وسيتواجد على جانبيه مدرسة دولية ومسجد ودارين للمناسبات وكنيسة، وذلك بالتزامن مع أعمال إنشاء الميناء البري الجديد الذي يجمع كافة خطوط النقل البري بين المحافظات، ويعتبر واجهة حضارية أمام زوارها. 

وأكد أن رفع كفاءة وتطوير شارع البترول وتوسعته علي اعلي مستوي لتسهيل حركة المواطنين والسيارات ولإنهاء الازدحام والتكدس بالمنطقة، وليكون امتدادا لمحور 30 يونيو، وكذلك شارع منطقة الرحاب.


واهتمت الأجهزة التنفيذية برفع كفاءة وتطوير شارع البترول وتوسعته  يأتى ذلك انطلاقا من دور المحافظة فى تنفيذ الشوارع والطرق على أعلى مستوى لتسهيل حركة المواطنين  والسيارات ،، وللحفاظ على الواجهة الحضارية بمختلف أحياء بورسعيد.

وضمن خطة المحافظة للارتقاء بالعديد من المشروعات الخدمية التى تساهم فى تحقيق سبل الراحة للمواطنين خاصة فى المناطق والأحياء الأكثر كثافة سكانية.
محافظ بورسعيد: شارع البترول إضافة جديدة لمنظومة الطرق
محافظ بورسعيد: شارع البترول إضافة جديدة لمنظومة الطرق
محافظ بورسعيد: شارع البترول إضافة جديدة لمنظومة الطرق
محافظ بورسعيد: شارع البترول إضافة جديدة لمنظومة الطرق
محافظ بورسعيد: شارع البترول إضافة جديدة لمنظومة الطرق
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