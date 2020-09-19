السفير الأمريكي يتابع مشروع إعادة اكتشاف الأصول التراثية الثقافية بإسنا

استقبل محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا في الأقصر اليوم السبت، السفير الأمريكي جوناثان كوهين وذلك لمتابعة العمل في مشروع إعادة اكتشاف الأصول التراثية الثقافية لمدينة إسنا، وذلك في إطار متابعة أنشطة مشروع "إعادة اكتشاف الأصول التراثية الثقافية لمدينة اسنا" في إطار الاتفاقية بين حكومتي مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الاستثمار المستدام في السياحة بمصر "سايت" والتي تتم بالتعاون بين وزارة التعاون الدولى ووزارة الآثار ووزارة السياحة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بهدف زيادة تنافسية في قطاع السياحة وتطوير مواقع التراث الثقافى في مصر.





وتفقد السفير الأمريكي جوناثان كوهين، برفقة رئيس مدينة إسنا، مواقع الترميم وإعادة التأهيل التي تتم حاليًا بالمنطقة، من إعادة إحياء سوق القيسارية التراثي، ووكالة الجداوي، والمئذنة العمرية بهدف زيارة تصوير وتوثيق أنشطة الوكالة الأمريكية.





وخلال اللقاء أعرب سليمان عن سعادته البالغة بزيارته لمدينة اسنا، مشيدًا بالأعمال التى تقوم بها شركة تكوين لتنمية المجتمعات المتكاملة بدعم من الوكالة الامريكية للتنمية الدولة في مشروعها بمدينة اسنا وما تقدمه من إنجاز فى منطقة معبد إسنا الذي يشهد عملية إعادة وتأهيل المواقع الأثرية والمباني ذات التراث المعمارى المتميز بهدف الحفاظ على الأصول التراثية والثقافية المتنوعة بقلب مدينة اسنا، وتحسين العوائد الاقتصادية لسكان المنطقة من خلال أنشطة التنمية السياحية وتحسين فرص العمل فى هذا المجال.



