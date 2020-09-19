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محافظات

العلاج الطبيعي والتجميل الأبرز.. نقابة أطباء السويس تحذر المواطنين من منتحلى المهنة

السبت 19/سبتمبر/2020 - 03:37 م
صدى البلد
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حسن غنيمة
حذرت نقابة الأطباء بالسويس، في بيان لها،  المواطنين من التعامل مع منتحلى مهنة الطب ، لخطورة ذلك على صحة اهل السويس. 

وحذرت نقابة الاطباء ، من مدرس تربية رياضية يمارس مهنة العلاج الطبيعي ، ويدعي انه حاصل علي دراسات في العلاج الطبيعي ، مؤكدة أنه مدرس التربية الرياضية مكانه في الملاعب والصالات الرياضية ولييس في مراكز العلاج الطبيعي .  

واضاف البيان: " إحذر من سيدة تعمل في مجال الكوافير و المكياج تمارس عمل طبيب الجلدية، او طبيب جراحة التجميل ، بوصف كريمات مجهولة المصدر ، او عمل حقن او جلسات علاجيه او تجميلية للجلد ، مشددة: "لا تتعامل مع شخص يدعي إعطاء جلسات طاقه باجهزة وهمية ويدعي أنها تعالج جميع الامراض . 

وتابع البيان: "بالاضافة الى  شخص غير متخصص يدعي علاج السمنه أو النحافه، و كتابة روشتة ادوية بدون ترخيص وممارسات عمل الحجامة الخاطئة ، والتي قد تنقل الامراض مثل تشريط الجلد او استخدام ادوات غير مطهرة تنقل العدوي و تضر المريض  . 

وطلبت النقابة من المواطنين اذا صادفت مخالفة كهذه او غيرها  أو وجدت تعدي علي مريض بإسم  ( مدعي ) يمارس الطب ، برجاء ابلاغ ادارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالسويس  أو نقابة أطباء السويس .
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