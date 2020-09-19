العلاج الطبيعي والتجميل الأبرز.. نقابة أطباء السويس تحذر المواطنين من منتحلى المهنة

حذرت نقابة الأطباء بالسويس، في بيان لها، المواطنين من التعامل مع منتحلى مهنة الطب ، لخطورة ذلك على صحة اهل السويس.





وحذرت نقابة الاطباء ، من مدرس تربية رياضية يمارس مهنة العلاج الطبيعي ، ويدعي انه حاصل علي دراسات في العلاج الطبيعي ، مؤكدة أنه مدرس التربية الرياضية مكانه في الملاعب والصالات الرياضية ولييس في مراكز العلاج الطبيعي .





واضاف البيان: " إحذر من سيدة تعمل في مجال الكوافير و المكياج تمارس عمل طبيب الجلدية، او طبيب جراحة التجميل ، بوصف كريمات مجهولة المصدر ، او عمل حقن او جلسات علاجيه او تجميلية للجلد ، مشددة: " لا تتعامل مع شخص يدعي إعطاء جلسات طاقه باجهزة وهمية ويدعي أنها تعالج جميع الامراض .





وتابع البيان: "بالاضافة الى شخص غير متخصص يدعي علاج السمنه أو النحافه، و كتابة روشتة ادوية بدون ترخيص وممارسات عمل الحجامة الخاطئة ، والتي قد تنقل الامراض مثل تشريط الجلد او استخدام ادوات غير مطهرة تنقل العدوي و تضر المريض .



