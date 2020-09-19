أسباب غير متوقعة لتقرحات الفم.. المكسرات والشيكولاته أبرزها

تعد تقرحات الفم من الإصابات المؤلمة التي تحدث وتظهر في منطقة الفم سواء داخل الخد أو الشفاه الداخلية، وأيضا على اللثة تسمى Aphthous Ulcers ، وتقول الدكتورة سهام سوقية استشاري التغذية العلاجية ، إن التقرح يحصل داخل الفم بسبب اختلال في جهاز مناعة الإنسان.





وأيضا يحصل كعلامة أو سبب ثانوي لوجود Herpes Simplex او ما يسمى بالعربي الهربس البسيط، كاشفة عن الحلول الوقائية : وأوضحت أن التقرح يحدث بالعادة في منطقة الخد وأسفل الفم و كذلك في داخل الشفايف،





١- تجنب المأكولات المحفزة لها مثل

المكسرات، الشوكولاته، الفواكه الحمضية، أو اي اكل اثار تلك القرحات لديك مسبقا

٢- تجنب الكدمات داخل الفم مثل وعدم إستخدام فرشاة الأسنان بقسوة او العض على الخد

٣- تجنب التوتر والضغط النفسي المستمر لأنه يؤثر بشكل مباشر على جهاز المناعة مما يسبب بشكل غير مباشر في ظهور التقرحات داخل الفم

٤- تجنب إستخدام أي معجون أسنان أو غسول فم يسبب رغوة داخل الفم واللي تحتوي على Sodium Lauryl Sulfate

٥- و أخير إستخدام غسول الفم كإجراء وقائي





أما عن الحلول الموضعية ::

هناك مسكنات موضعية لتخفيف الآلام التقرح الفموي ومنها

المنتجات التي تغطي مكان التقرح مع تخدير موضوعي للمكان و هناك منتجات تبطن التقرح بدون تخدير مثل





وهم عادة مثل المراهم على شكل جل مبطنة ل لتقرحات من اي مهيجات تحيط بها لمدة ٨ - ١٢ ساعة تقريبا حتى يختفي التقرح و يلتئم

خلال الأيام التالية بشكل تلقائي