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مرأة

أسباب غير متوقعة لتقرحات الفم.. المكسرات والشيكولاته أبرزها

السبت 19/سبتمبر/2020 - 03:20 م
صدى البلد
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ريهام قدري
تعد تقرحات الفم من الإصابات المؤلمة التي تحدث وتظهر في منطقة الفم سواء داخل الخد أو الشفاه الداخلية، وأيضا على اللثة تسمى Aphthous Ulcers ، وتقول الدكتورة سهام سوقية استشاري التغذية العلاجية ، إن التقرح يحصل داخل الفم بسبب اختلال في جهاز مناعة الإنسان.

وأوضحت أن التقرح يحدث بالعادة في منطقة الخد وأسفل الفم و كذلك في داخل الشفايف، وأيضا يحصل كعلامة أو سبب ثانوي لوجود Herpes Simplex او ما يسمى بالعربي الهربس البسيط، كاشفة عن الحلول الوقائية :

١- تجنب المأكولات المحفزة لها مثل
المكسرات، الشوكولاته، الفواكه الحمضية، أو اي اكل اثار تلك القرحات لديك مسبقا
٢- تجنب الكدمات داخل الفم مثل وعدم إستخدام فرشاة الأسنان بقسوة او العض على الخد 
٣- تجنب التوتر والضغط النفسي المستمر لأنه يؤثر بشكل مباشر على جهاز المناعة مما يسبب بشكل غير مباشر في ظهور التقرحات داخل الفم
٤- تجنب إستخدام أي معجون أسنان أو غسول فم يسبب رغوة داخل الفم واللي تحتوي على Sodium Lauryl Sulfate 
٥- و أخير إستخدام غسول الفم كإجراء وقائي

أما عن الحلول الموضعية  :: 
هناك مسكنات موضعية لتخفيف الآلام التقرح الفموي ومنها
المنتجات التي تغطي مكان التقرح مع تخدير موضوعي للمكان و هناك منتجات تبطن التقرح بدون تخدير مثل

وهم عادة مثل المراهم على شكل جل مبطنة للتقرحات من اي مهيجات تحيط بها لمدة ٨ - ١٢ ساعة تقريبا حتى يختفي التقرح و يلتئم
 خلال الأيام التالية بشكل تلقائي
 ولكن يجب استشارة الطبيب حسب الحالة و اسبابها .. 
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