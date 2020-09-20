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برلمان

برلمانية تطالب بأهمية إصدار قانون هيئة ضمان جودة التعليم والأداء

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 03:03 ص
النائبة ماجدة نصر
النائبة ماجدة نصر ، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان
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معتز الخصوصى
قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان أن هناك أهمية كبيرة لضرورة إصدار قانون هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد، بحيث تكون منفصلة تماما عن وزارة التعليم.

أشارت نصر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن وزير التعليم أعلن أن الوزارة تعد القانون وستعرضه على مجلس الوزراء، وسيكون له الأولوية نظرا لأهميته ، لكى يناسب التغييرات الحالية.

وأكدت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان أن هيئة ضمان جودة التعليم والأداء ستشمل التعليم العام والفنى والتعليم الجامعى، بحيث تكون كلها هيئة واحدة حتى نضمن جودته التعليم الفنى ويتم الاعتراف به.

وأوضحت أن وجود هيئة ضمان جودة التعليم والأداء ستجعله يخضع لمعايير جودة التعليم الفنى عالميا،  مما يرفع من جودة التعليم الفنى ويضمن تحسينه.
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