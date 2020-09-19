بسبب الغش في الثانوية العامة.. قطع الإنترنت على الطلاب فى موريتانيا

قطعت السلطات في موريتانيا، خدمة الإنترنت المتنقل (3G) اليوم، السبت؛ وذلك لمواجهة الغش في امتحانات الثانوية العامة، التي انطلقت اليوم في البلاد.









وتم قطع الإنترنت المتنقل لمدة أربع ساعات في الصباح لتعود في حدود منتصف النهار، ومن المنتظر أن يعاود الانقطاع لمدة ثلاث ساعات في المساء، بالتزامن مع عودة الامتحانات.









وتستمر امتحانات البكالوريا في موريتانيا لمدة أربعة أيام، ويشارك فيها هذا العام قرابة 50 ألف طالب، موزعين على 136 مركزا، من بينها 81 مركزا خارج العاصمة نواكشوط.







