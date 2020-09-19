AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بسبب الغش في الثانوية العامة.. قطع الإنترنت على الطلاب فى موريتانيا

السبت 19/سبتمبر/2020 - 03:18 م
قطع الإنترنت على
قطع الإنترنت على الطلاب فى موريتانيا
Advertisements
سمر صالح
قطعت السلطات في موريتانيا، خدمة الإنترنت المتنقل (3G) اليوم، السبت؛ وذلك لمواجهة الغش في امتحانات الثانوية العامة، التي انطلقت اليوم في البلاد.


وتم قطع الإنترنت المتنقل لمدة أربع ساعات في الصباح لتعود في حدود منتصف النهار، ومن المنتظر أن يعاود الانقطاع لمدة ثلاث ساعات في المساء، بالتزامن مع عودة الامتحانات.


وتستمر امتحانات البكالوريا في موريتانيا لمدة أربعة أيام، ويشارك فيها هذا العام قرابة 50 ألف طالب، موزعين على 136 مركزا، من بينها 81 مركزا خارج العاصمة نواكشوط.


وتوقفت الدراسة في موريتانيا لعدة أشهر؛ بسبب إجراءات مواجهة فيروس كورونا، قبل أن تعود الشهر الماضي، وحاولت السلطات مع انطلاق امتحانات البكالوريا، فرض إجراءات احترازية لمنع وقوع حالات عدوى بفيروس كورونا، وذلك من خلال فرض ارتداء الكمامات والتعقيم، إلا أن اكتظاظ الفصول منع التباعد الاجتماعي في بعض المراكز.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قطع المياه 4 ساعات عن أبو الغيط بالقناطر بسبب أعمال الصيانة

وزير التعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية 2020 خلال ساعات.. الاستعلام عنها برقم الجلوس على موقع الوزارة غدا.. قائمة الأوائل تضم أكثر من 30 طالبا.. نسب النجاح قريبة من العام الماضي

ترشيحاتنا

بـ كاش مايوه.. فيفي عبده تحدث ضجة في السعودية

في ذكرى رحيل جميل راتب.. تعرف على جنسيته وديانته الحقيقية

بعد اعتذار جروس.. اجتماع لـ لجنة اختيار مدرب الزمالك اليوم

تعرف على تكلفة إطلالة ياسمين صبري في أحدث جلسة تصوير

قنبلة جديدة.. انتشار فيروس جديد في الصين بسبب تسرب من مصنع اللقاحات

بأغلبية أعضاء الهيئة العليا.. الوفد يؤكد استمراره في القائمة الوطنية بالانتخابات البرلمانية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدأ ببيع الحلوى.. قصة أليكو دانجواتي أغنى رجل فى أفريقيا | صور

بعد خطوبتها.. شاهد| شبكة وفستان ابنة ماجد المصرى المحتشمة

صور جديدة من حفل خطوبة ابنة ماجد المصري.. شاهد