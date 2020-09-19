نقابة المهندسين بالإسكندرية تطلق مبادرة للكشف عن الأمراض المزمنة.. شاهد

أطلقت نقابة المهندسين بالإسكندرية اليوم السبت، فعاليات المبادرة الرئاسية الكشف عن الأمراض المزمنة داخل مقر نادى المهندسين بسابا باشا للكشف على المهندسين وأسرهم بالمجان بالتعاون مع وزارة الصحة.





وتفقد الدكتور هشام سعودى نقيب المهندسين بالإسكندرية ، يرافقه المهندس كريم الكسار رئيس لجنة الرعاية الصحية بنقابة المهندسين بالإسكندرية، إجراءات الحملة والكشف على المهندسين .





وقال الدكتور هشام سعودى نقيب المهندسين بالإسكندرية، أن نقابة المهندسين بالتعاون مع وزارة الصحة تستقبل المهندسين وأسرهم بالمجان داخل مقر نادى المهندسين فى إطار المبادرة الرئاسية الكشف عن الأمراض المزمنة والتى تشرف نقابة المهندسين باستضافتها.





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واضاف أن اى مهندس وأسرته يستطيع الكشف المجانى للمشاركة فى المبادرة الرئاسية ونسعد بهم ونقدم الشكر لوزارة الصحة على جهودها وهى أحد المقرات الداعمه للمبادرات.





وأضاف المهندس كريم الكسار رئيس لجنة الرعاية الصحية بنقابة المهندسين بالإسكندرية، أن الحملة تستهدف المواطنين فوق ٤٠ عاما ومن يعاني من الأمراض المزمنة من ١٨ الي ٤٠ عاما ومتاح لهم الكشف فى المبادرة الرئاسية، وأضاف أن الكشف بالمجان تماما وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية والكشف عن طريق مندوب الحملة وهم أطباء متخصصين.





واضاف أنه يتم توجيهه المهندس طبقا للطبيعه الجغرافية ومنطقة سكنة لاستكمال العلاج ، مقدما الشكر لوزارة الصحة لتنفيذ المبادرات والفاعليات بالتعاون مع وزارة الصحة.



