كتاب جديد يفك شفرة المؤامرة على مصر ويكشف رموز الربيع المكذوب

طالب الكاتب الصحفي بسام عبد السميع عبر كتابه الجديد” أوقفوا هذا الرجل -شفرة المؤامرة على مصر”، الأجهزة المختصة في مصر والدول العربية بمراجعة ملفات مشاهير الربيع المكذوب وكشف كل الأوراق دون الخوف من أي دولة أهلتْ هؤلاء العملاء.





وأعرب في كتابه الصادر عن دار الجمهورية للصحافة، عن اعتقاده بأن المراجعة والفحص الأمني ستفضي إلى الأدلة الدامغة على تورط مشاهير الربيع المكذوب في أعمال ضد الأوطان.





كما ناشد الكاتب الصحفي بسام عبد السميع الأجهزة المختصة بالأمن القومي في مصر بمراجعة ملفات من سافروا إلى أميركا أو تلقوا دورات تدريبية إعلامية أو حقوقية أو مجتمعية أو اقتصادية خلال فترة العشرين عامًا الماضية، سواء كان السفر من مصر أو من دول أخرى يقيمون فيها، مشيرًا إلى أنه جرى تنفيذ هذه الدورات في عواصم عربية وأخرى أوروبية، وأن الأجهزة المختصة ستعثر على أدلة دامغة تكشف الكثير من الأحداث والأخطار المقبلة ضمن خطة المؤامرة لمرحلتها الثانية!!.





كما طالب بمراجعة ملفات مشاهير الدعم الإسلامي في أوربا، والذين صنعت لهم الصهيونية تاريخًا زائفًا، وتم تأهليهم على مدار سنوات ليعودوا إلى دولهم، ويتم تكليفهم بالعمل في مواقع مؤثرة في صناعة القرار والاطلاع على توجهات تعامل مصر مع المؤامرات الحالية، فيحققون الأجندة الموضوعة سابقًا، إما بتسريب خطط مصر لمواجهة المؤامرة أو بتسهيل الأبواب لمزيد من الخراب.





وتناول الكاتب الصحفي بسام عبد السميع، توزيع الأدوار والمهمات المختصة بالأطراف السبعة المتآمرة وتشمل : أمريكا وإسرائيل وقطر وتركيا وأثيوبيا وإيران وجماعة الإخوان الإرهابية، موضحًا أن أميركا منوطة بدفع العالم بعيدًا عن الوقوف ضد التحركات التركية في ليبيا، والبحر المتوسط، والبحر الأحمر مع تقديم الدعم المعلوماتي لكافة الأطراف الأخري، فيما تختص إسرائيل بدور المنسق والمحرك لكافة الأطراف والتواجد عبر رجال الموساد في دول أفريقيا وخاصة أثيوبيا للسيطرة على منابع النيل.





وكشف الصحفي بسام عبد السميع عن تهديدات أميركا للنظام القطري بتمويل مشاريع الخراب، أو الإطاحة به خلال ساعات تحت عناوين كثيرة منها "الحريات"، و"الديمقراطيات"، والتوزيع العادل للثروة"، و"التورط بدعم الإرهاب"، و"شبهات تمويل الجريمة"، و"حقوق العمال"، و"اضطهاد الحريات الدينية ".. وما إلى غير ذلك من قائمة الداعمة الأولى والراعية للإرهاب "أميركا".





ومن الجدير بالذكر، أن الكاتب أصدر أخطر كتاب حول سد النهضة تحت عنوان "رسالة النيل إلى السيسي".





كما أصدر الكاتب أول كتاب عن موسم الحج للعام الجاري تحت عنوان "الحج الاستثنائي" ومستعرضًا جهود المملكة العربية السعودية في إقامة شعائر الحج رغم الجائحة “كورونا”.





كما أصدر خلال الربع الثالث من العام الجاري أول رواية تسجيلية لتجربة ذاتية خلال المعايشة مع فترات الحظر وانتشار الجائحة كورونا بعنوان "مسافر في زمن المنع" في عمل إبداعي روائي يختلط فيه التصوف بالواقعية والتحليل بالوقائع مع إرهاصات وتنبؤات ورصد لمشاهد جرت خلال ذروة الجائحة في النصف الأول من العام 2020.





كما أصدر رواية “ صرخة 2020، “ مطلع الشهر الجاري وتناول فيها تنبؤات تغير النظام العالمي وتفتت أمريكا ورحيل ترامب، وقدرة روسيا على تعطيل النظام الأمريكي في السيطرة على المنطقة العربية والشرق الأوسط .