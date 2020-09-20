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برلمان

نائبة توضح أهم القوانين الصادرة من لجنة التعليم بالبرلمان

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 07:01 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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معتز الخصوصى
قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، أن مجلس النواب الحالى أصدر عددا من القوانين الهامة منها قانون الخدمة المدنية وقانون التصالح فى مخالفات البناء وقوانين تخص المرأة، وتعديلات على قانون العقوبات فى أمور كثيرة.

وأشارت نصر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه فيما يخص التعليم فقد ساهمت لجنة التعليم بالبرلمان فى إصدار قوانين تخص الجامعات مثل قانون الجامعات الأهلية وقانون إنشاء فروع للجامعات الأجنبية فى مصر وقانون إنشاء مدينة زويل وقانون تنظيم البعثات وقانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية.

وأوضحت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، أن كل هذه القوانين أحدثت طفرة فى التعليم العالى، وتم تفعيل القانون من خلال افتتاح عدد من الجامعات الأهلية، كما تم افتتاح فروع للجامعات الأجنبية فى العاصمة الإدارية الجديدة.

كان الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب أعلن يوم الاثنين الموافق 24 أغسطس الماضي فض دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب.

ووافق المجلس على (233) مشروع قانون قدمت من الحكومة وعشر أعضاء بإجمالى عدد مواد بلغ (2490) مادة كان إقرارها ضرورة لإحداث نقلة نوعية في كافة المجالات، خلال دور الانعقاد الخامس.

وفي مجال طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة، بلغ عدد طلبات الإحاطة في هذا الدور نحو (4064) طلبًا، تم الرد على جزء منها شفاهة بالجلسة العامة والباقى تم الرد عليه كتابيا، كما تدارست اللجان النوعية نحو (1530) طلب إحاطة كما نظر المجلس عددا من البيانات العاجلة بلغت نحو (156) بيانًا عاجلًا في شتى المجالات.

وفي مجال الأسئلة أوضح التقرير أنه تم توجيه نحو (646) سؤالا، أجابت الحكومة عن بعضها، بالجلسة العامة وتم الرد كتابيا من جانب الحكومة على أغلب الأسئلة المتبقية.

وفي مجال المناقشة العامة بلغ عدد طلبات المناقشة العامة التى ناقشها المجلس هذا الدور (92) طلبا.
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