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رياضة

عصام الحضرى لجمهور السوشيال: ريحوا نفسكوا.. وشوفوا تريند غيرى

السبت 19/سبتمبر/2020 - 03:34 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
هاجم عصام الحضرى نجم منتخب مصر سابقا ، جمهوره بسبب رسائل تصل على صفحاته الرسمية على مواقع التواصل .

وعلق عصام الحضرى عبر تويتر قائلًا:"يا جماعة منعا للقيل والقال وانا مبحبش اتكلم كتير في اي موضوع يحصل ، اللي بيطلب مني رسالة صوتية او ڤيديو اقول فيه كلمتين يفرحوه في حدود الادب انا بعمل ده بالحب وبالود والدليل ان في دلوقتي منصة الكترونية بيتطلب فيها الكلام ده رسمي و بفلوس ، ريحوا نفسكوا وشوفولكوا ترند غيري".

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و أكد عصام الحضري حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق صعوبة عودة رمضان صبحي لاعب هدرسفيلد الإنجليزي الذي انتقل إلى بيراميدز رسميا للنادي الأهلي مرة أخرى.


وقال عصام الحضري في تصريحاته عبر برنامج "أوضة اللبس"، الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة "النهار": "مستحيل أن يعود رمضان صبحي إلى الأهلي مرة أخرى، قد يحدث ذلك في أندية أخرى، ولكن في الأهلي صعب للغاية أن يعود اللاعب مرة أخرى
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