نائب الأزهر بأسيوط يتفقد المستشفى الجامعي ويطمئن على سلامة الأطقم الطبية

تفقد الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلى صباح اليوم، المستشفى الجامعى بأسيوط برفقة الدكتور شريف مطاوع عبد الفضيل مدير المستشفى الجامعي بالأزهر بأسيوط، وذلك للاطمئنان على حسن سير العمل وجودة الخدمة المقدمة للمرضى.





كما تفقد وحدة الأشعة والعناية ومعمل التحاليل والعلاج الطبيعي ومطبخ المستشفى والمغسلة، وشدد على الالتزام بتقديم الخدمات الطبية على الوجه الأكمل.





وأكد نائب رئيس الجامعة على ضرورة الالتزام التام بالنظافة العامة للحفاظ على صحة المرضى، وأبدى عددًا من الملاحظات التى يقوم المكتب الفنى بمتابعة تنفيذها على الفور، مشددا على أنه سيتم محاسبة أى مقصر أو متكاسل فى أداء عمله.





كما تم الاطلاع على الدفاتر الخاصة ببعض الأقسام داخل المستشفى، وتحاور مع عدد من المرضى واستمع منهم لمدى رضاهم عن الخدمة المقدمة بالمستشفى.



