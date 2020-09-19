أخبار التوك شو.. إخلاء سبيل اليوتيوبرز أحمد وزينب .. زغاريد واحتفالات على متن طائرة بعد قدوم مولود.. حسن الرداد يرد على شائعة انفصاله عن إيمي سمير غانم

نشر موقع صدى البلد مجموعة من أخبار التوك شو، على مدار الساعات الماضية، نرصد لك أبرزها في السطور التالية:

قال الدكتور محمد القرش، متحدث وزارة الزراعة، إن الدولة اهتمت بمشروعات كبيرة جدا بزراعة مناطق جديدة لم تكن الدولة تقوم بزراعتها من قبل، مشيرا إلى أن هناك شركات يتم تأسيسها لغرض تسليم أراض للمواطنين، بالإضافة إلى التوسع فى سيناء ومناطق الوادي والساحل الشمالى الغربي.





وأضاف "القرش" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن وزارة الزراعة تعمل على إنشاء سدود خزانات لمياه الأمطار، موضحا أنه يوجد تنسيق بيننا وبين وزارة الموارد المائية والرى ، من أجل القدرة على توفير المياه للمناطق الجديدة الزراعية، بحيث يكون هناك قدرة على التوسع الأفقى للرقعة الزراعية.









قدمت الإعلامية لميس سلامة فقرة السوشيال ميديا، اليوم السبت، خلال برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، واستعرضت من خلالها أهم الأخبار التي تم تداولها عبر السوشيال ميديا خلال اليومين الماضيين.\





ومن أبرزها تاجر مصري يبيع قطعا بالشكل الفرعوني، ويتحدث مع السياح بكل لغات العالم، وعرضت الإعلامية لميس سلامة فيديو للتاجر وهو يتحدث أكثر من لغة.









رد الفنان حسن الرداد عن شائعة انفصاله عن الفنانة إيمي سمير غانم، قائلا: «موضوع الشائعات ده محيرني جدا والموضوع بدأ عندما عدت من شهر العسل ورأيت المصريين في كندا باركولي عن حمل زوجتي، ثم شائعة الانفصال مؤخرا».





وقال «الرداد» خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان على قناة «دي إم سي»: «أنا في موضوع الشائعات مبردش خالص ولكن جمهوري هو اللي بيبعتلي ومبردش».









تحدث الفنان حسن الرداد، عن نجاح فيلم «توأم روحي»، مؤكدا أنه لم يتوقع نجاح توأم روحي بهذا الشكل في ظل جائحة فيروس كورونا وإلزام الحضور بنسبة 25% فقط في دور السينما.





وقال «الرداد» خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان على قناة «دي إم سي» : «احنا غامرنا بالفيلم وربنا كرمنا جدا أكتر ما كنا نتوقع، وعملنا مجهود كبير وأجل لاسباب وظروف كثيرة».









فاجأ الإعلامي رامي رضوان الفنان حسن الرداد بظهور زوجة أولى له على محرك البحث «جوجل»، فرد عليه قائلا «أنت جاي تهدي النفوس ولا ايه أنا برئ يابيه أول مرة أسمع الكلام ده».





علق «الرداد» خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان على قناة «دي إم سي» على شائعة وجود زوجة أولى على محرك البحث جوجل «قليل جدا لما أدخل أعمل بحث على جوجل كفنان».









قالت ناهد محمد، سيدة تعمل فى نقل الطوب والرمل، إن لديها 5 فتيات، واُضطرت إلى العمل في مجال البناء وشراء تروسيكل للإنفاق على أسرتها.





وأضافت "ناهد"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية DMC، أنها اختارت المهنة رغم مشقتها ولكنها تتحمل كل ذلك فى إنفاق الأموال الحلال على أسرتها.









حل الفنان أحمد زاهر برفقه ابنته ليلي ضيفان على الإعلامية مني الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع على قناة "سي بي سي"، ليكشفوا تفاصيل عن حياتهم الشخصية وأعمالهم الفنية.





وقدمت الإعلامية منى الشاذلي مجموعة من الألعاب خلال البرنامج ليقوم بها الفنان أحمد زاهر أمام ابنته ليلى، حيث استخدم الفنان العنف ضد ابنته في لعبة الصندوق ولكنها فازت عليه بجدارة.





قال الدكتور محمد منيسي، أستاذ الجهاز الهضمى والكبد بطب القصر العيني، إن الجائحة العالمية كورونا اجتاحت العالم بشكل صعب جدا، ومنهم أوروبا والولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية، مشيرا إلى أن مصر كانت من إحدى الدول التي أصيبت، ولكن التعامل المصرى كان حكيما جدا ومحسوبا ودقيقا، حيث أنه تم إتخاذ إجراءات استباقية فى الوقت المناسب.





وأضاف "منيسي" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر من الدول الأولى بعد الولايات المتحدة التي استخدمت دواء الرميد سفير تصنيعها، موضحا أنه كان نجاح عظيم وغير مسبوق، حيث أن مصر سبقت العالم الغربي.









قدمت الإعلامية لميس سلامة ، فقرة السوشيال ميديا ، اليوم ، السبت ، خلال برنامج "صباح البلد" ، المذاع على فضائية صدى البلد ، واستعرضت من خلالها أهم الأخبار التي تم تداولها ، عبر السوشيال ، خلال اليوميين الماضيين .





وفي خبر مبهج ، استقبل طاقم طائرة "مصر للطيران" ، المتجهة من القاهرة إلى لندن ، حالة ولادة مفاجئة لإحدى السيدات ، في ظل تبقي ساعتين على هبوط الطائرة .









قدمت الإعلامية لميس سلامة ، فقرة السوشيال ميديا ، اليوم ، السبت ، خلال برنامج "صباح البلد" ، المذاع على فضائية صدى البلد ، واستعرضت من خلالها أهم الأخبار التي تم تداولها ، عبر السوشيال ، خلال اليوميين الماضيين .





ومن أهم تلك الأخبار، إخلاء سبيل اليوتيوبرز المشهورين ، أحمد حسن وزينب ، بعد عرضهم للنيابة ، بكفالة 40 ألف جنيه ، وألقى قرار إخلاء سبيلهم ، حديث السوشيال ميديا بين مؤيد ومعارض .



