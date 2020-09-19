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طبيب مصري إنجليزي يكشف كواليس إجراء عملية ولادة لراكبة يمنية على متن طائرة

السبت 19/سبتمبر/2020 - 03:54 م
الدكتور معتز فتحي
الدكتور معتز فتحي
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نورهان رأفت
قال الدكتور معتز فتحي عامر، أخصائي طب الأطفال بمستشفيات جامعة بريستول بإنجلترا، والذي قام بـ عملية الولادة للسيدة اليمنية على متن الطائرة، إنه على الرغم من أن عمليات الولادة ليست من ضمن تخصصه الطبي، إلا أنه عرض المساعدة على السيدة وفهم منها أنها تعاني من آلام الولادة، موضحا أنه خلال تحدثه معها كان ماء الولادة نزل عليها.


وأضاف الدكتور معتز فتحي عامر، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "إنبوكس" المذاع على فضائية "صدى البلد 2"، أن طاقم الطائرة كان متعاونا جدا وجميع العوامل ساعدت السيدة على الولادة.


وأشار إلى أن صحة الأم الجيدة ساعدته على التدخل ومساعدتها في الولادة، مؤكدا أنه في حالة إن كانت صحة الأم غير جيدة لم يكن ليتمكن من مساعدتها.


وأوضح "عامر" أن الركاب كانوا مبتهجين وسط احتفالات وابتهاجات، مشيرا إلى أنه كان خائفا من أن تحتاج الطفلة إلى تنفس صناعي في الجو.


وتابع "عامر"، أن التذكرة التي حصلت عليها الطفلة من رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران تمكنها من السفر وقت الحاجة.
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