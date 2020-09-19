فرق مدربة لتدشين مبادرة الرئيس لعلاج الأمراض المزمنة بالسويس

اعلن الدكتور أحمد البرعى وكيل وزارة الصحة بمحافظه السويس، عن البدء في فعاليات مبادرة ئيس الجمهورية، لفحص وعلاج الامراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي بمنافذ تقديم الخدمة الطبية ابتداءا من يوم الجمعة الموافق ٩/١٨ الى يوم ١٢/٣١ لعام ٢٠٢٠ تحت رعايه اللواء اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس .





وتهدف المبادرة ، إلى الاكتشاف المبكر ومتابعة الفحص والعلاج والحد من مضاعفات ووفيات الامراض المزمنة ، كما تستهدف المبادرة جميع المواطنين فوق 40 عاما والمواطنين في الفئه العمريه من ١٨ الي ٤٠ سنه والمسجلين بقاعدة بيانات مبادره ١٠٠ مليون صحه بإرتفاع في نسبة السكر بالدم او إرتفاع في قياس ضغط الدم عن المعدلات الطبيعية .

الجدير بالذكر ان الخدمات المقدمة في المبادرة هي : 1- الكشف المبكر عن مرضى السكر وارتفاع ضغط الدم وتحديد مستوى زيادة الوزن والسمنة.

2- الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي لدى مرضى الأمراض المزمنة.

3- إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وصرف العلاج بشكل دوري

4- التوعية الصحية للمواطنين.





وتتم هذه الخدمات من خلال فرق عمل مدربة بجميع وحدات ومراكز طب الاسرة لجميع مدن المحافظة حيث ويتم العمل علي فترتين من ٩صباحا وحتى ٣عصرا ومن ٣عصرا وحتى ٩مساءا





كما شدد البرعى، اثناء تفقده بعض النقاط والفرق الثابته والمتحركه القائمه بتنفيذ المبادره ، باتباع اجراءات مكافحة العدوى بشكل دقيق واتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية والوقائية وتنظيم المترددين للكشف لتحقيق التباعد الاجتماعي الذي يضمن سلامة المواطنين والالتزام بالكمامات لعدم انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد .



