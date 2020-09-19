إعلام سوهاج يعلن موعد اختبارات القبول للطلاب الجُدد بالقسم

أعلنت الدكتورة فاطمة الزهراء صالح، رئيس قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة سوهاج، عن تحديد موعد اختبارات القبول للطلاب الجُدد المرشحين للالتحاق بالقسم للعام الجامعي الجديد 2020 /2021م.





وموعد الاختبارات في نهاية أكتوبر المُقبل، فور انتهاء إدارة شئون الطلاب بالكلية من إعداد وتجهيز وحصر الطلاب الراغبين في الالتحاق بالقسم.





وتتضمن الاختبارات مُقابلة شخصية للطلاب مع أساتذة في الإعلام لقياس مدى لباقة الطلاب وثقافتهم ومعرفتهم وهيئتهم.

وأشارت "الزهراء" إلى أن اختبارات القدرات التي يُجريها القسم تستهدف قياس المهارات المعرفية والسلوكية والمهنية المُفترض أن تؤهل الطالب المُلتحق بالقسم لدراستها وتطبيقها.





وأضافت أن الإقبال الشديد على الإلتحاق بالقسم يجعل أداء امتحانات القدرات والمُقابلات الشخصية ضرورة لاختيار أفضل العناصر، بالإضافة إلى مجموع الدرجات التي يُحددها مكتب التنسيق طبقًا لرغبات الطلاب والأعداد المُحددة للقبول بكل كلية.





وأوضحت الزهراء، أن إختبارات القبول بالقسم تستمر على مدار يومين متتالين مع تحديد موعد آخر للتخلفات، مؤكدة أن المقابلات والاختبارات التي تجرى مع الطلاب تتم بشفافية ونزاهة، وأنه سوف يتم إعلان نتيجة القبول بعد الانتهاء من التقييم مباشرة.





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وتابعت "القسم يستعد لإجراء الاختبارات، مُراعيًا ظروف طلاب الثانوية العامة باعتبارهم شريحة طلابية جديدة تدخل مدرجات الجامعة لأول مرة، وبالتالي يحرص القسم على توضيح كل الضوابط والإجراءات.