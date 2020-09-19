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أصل الحكاية

بدأ ببيع الحلوى.. قصة أليكو دانجواتي أغنى رجل فى أفريقيا | صور

السبت 19/سبتمبر/2020 - 03:51 م
أليكو دانجواتي أغنى
أليكو دانجواتي أغنى رجل في أفريقيا
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أمينة الدسوقى

أصدر موقع بزنس إنسايدر نقلا عن مؤشر بلومبرغ لأصحاب المليارات قائمة بأغني 15 شخصا في القارة السمراء، تصدر تلك القائمة النيجيري أليكو دانجواتي البالغ من العمر 63 عاما، والذي يعد الرجل الأغنى فى أفريقيا حيث تبلغ ثروته 13.5 مليار دولار، كما أنه يمتلك أكبر تكتل صناعي في غرب إفريقيا، فمن أين بدأت ثرواته؟.


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أليكو دانجوت مواطن نيجيري كافح واجتهد من أجل التربع على القمة كأغنى رجل فى أفريقيا لسنوات متتالية والعمل على زيادة ثروته التى  تقدر بنحو ثروته 13.5 مليار دولار.

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دانجواتي أسس شركته (دانجواتي للاسمنت) والتى تعد أكبر منتج للأسمنت فى القارة الأفريقية، فطوال 20 عاما ظل أليكو يحقق حلمه ويجتهد ويعمل دون الحصول على إجازة أو الاستمتاع قليلا.


بمشروع صغير جدا عبارة عن شراء الحلوى وبيعها للآخرين لكسب الأرباح، هكذا بدأت الثروة الهائلة لدنجواتى الذي أراد أن يوسع عمله الصغير بعد ذلك واقترض دانجوتى من عمه أموالا من أجل بداية بناء ثروته.


هذا الرجل الأغنى فى أفريقيا تلقى تعليمه فى مصر حيث حصل على البكالوريوس من جامعة الأزهر.

بدأ ببيع الحلوى.. قصة أليكو دانجواتي أغنى رجل فى أفريقيا | صور
بدأ ببيع الحلوى.. قصة أليكو دانجواتي أغنى رجل فى أفريقيا | صور
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