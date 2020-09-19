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رياضة

بعد نجاحه في التعاقد مع عدة نجوم.. صفقات تشيلسي تفضح تناقض كلوب

السبت 19/سبتمبر/2020 - 04:06 م
يورجن كلوب
يورجن كلوب
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محمد السعيد
تعرض نادي تشيلسي الإنجليزي لانتقادات عنيفة هذا الموسم، بسبب الصفقات التي أبرمها في سوق الإنتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم صفوفه.

ونجح تشيلسي في التعاقد مع الصفقات المدوية هذا الموسم أبرزهم حكيم زياش من أياكس وكاي هافيرتز من باير ليفركوزن وتيمو فيرنر من لايبزيج وتياجو سيليفا من باريس سان جيرمان.

وبلغت انفقات تشيلسي هذا الصيف ما يقرب من 200 مليون يورو، وهي أعلى معدل إنفاق لنادي أوروبي خلال الميركاتو الحالي.

لكن الغريب هو هجوم يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول على تشيلسي بسبب الصفقات، حيث قال عن صفقات البلوز:" نحن نعيش في ظروف صعبة، وهناك العديد من الشكوك حول وضع الفرق الرياضية".

وتابع:" لكن الأمر يختلف بالنسبة بيعض الفرق، لأن الأمر لا يبدو مؤثرا عليهم على الإطلاق لأنهم مدعمون من دول ومؤسسات حكومية، لكننا لسنا كذلك".

وسخر لامبارد المدير الفني لتشيلسي من تعليق كلوب على الصفقات، قائلا:" لقد كانت مسلية بالنسبة لي".

تناقض كلوب:
كلوب انتقد تشيلسي في الوقت الذي عجز فيه ليفربول عن تدعيم صفقاته نتيجة تأثرة بالأزمة الأقتصادية العالمية نتيجة تفشي فيروس كورونا، رغم أن المدرب الألماني كان ضمن قائمة الأعلى إنفاقا في إنجلترا خلال المواسم الماضية.

ليفربول تعاقد خلال آخر 3 مواسم مع صفقات قياسية، حيث ضم النجم المصري محمد صلاح من روما في صيف 2017 مقابل 40 مليون وكان أغلى صفقة في تاريخ ليفربول وقتها، كما تعاقد بعدها بـ 6 أشهر فقط مع فان دايك من ساوثهامبتون مقابل 75 مليون جنيه إسترليني ليصبح أغلى مدافع في العالم وقتها ايضا ، وأليسون حارس روما في صيف 2018 مقابل 65 مليون يوور " الأغلى في تاريخ كرة القدم وقتها.
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