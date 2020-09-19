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برلمان

برلمانية: الرئيس السيسي يحافظ على كرامة المصريين ويحرص على تأمينهم بالداخل والخارج

السبت 19/سبتمبر/2020 - 03:49 م
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
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معتز الخصوصى
أشادت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى بمجلس النواب ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، بدور المخابرات العامة المصرية فى تحرير المصريين العائدين من ليبيا، مؤكدة أن الدولة المصرية تحافظ علي أرواح أبنائها فى كل مكان.

وأضافت "درويش" - فى بيان لها- أن المخابرات المصرية قامت هى والسلطات الليبية بتحرير 6 عمال مصريين بعد احتجازهم من قبل عناصر إجرامية فى الإتجار بالبشر بمنطقة بنى وليد جنوب غرب ليبيا وطلب فدية بلغت 30 ألف دينار عن كل واحد منه.

وأكدت مساعد رئيس الحزب، أن الرئيس السيسي أعطى تكليفات للسلطات المصرية بتحرير العمال المختطفين فى أسرع وقت وتحريرهم وإعادتهم إلى البلاد سالمين غانمين، لافته إلى أن الرئيس يعطى اهتام كبير للمواطن المصري والحفاظ على كرامت المصريين فى بقاع الأرض.

وتابعت وكيل لجنة القوى العاملة، أن كرامة المصريين خط أحمر والرئيس السيسي لن يسمح بإهانة أى مصري فى اى دولة فى العالم ودائما يحافظ على كرامة العمال، وحرصها على تأمينهم بالداخل والخارج.

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