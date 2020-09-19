محافظ بني سويف يتابع سير أعمال امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية للعام الدراسي 2019/2020، والتي بدأت "اليوم السبت 19 سبتمبر الحالي وتختتم يوم الثلاثاء 29 من نفس الشهر، حيث تعقد الامتحانات في 23 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية بمراكز ومدن المحافظة.





واطمأن المحافظ، من خلال تواصله مع وكيلة الوزارة سهام يوسف، والتي تفقدت اليوم عددًا من لجان الامتحانات، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بالتدابير الوقائية الخاصة بتنظيم عملية الدخول، وتسليم المستلزمات الوقائية للطلاب، والتأكد من ارتدائها بالشكل الصحيح، والكشف عن درجة حرارة الطلاب قبل دخولهم اللجان وتسليمه ورق الأسئلة وكراسات الإجابة، مع الالتزام بالمسافات البينية والتباعد الاجتماعي داخل اللجنة الواحدة، والتأكد من توافر وسائل التهوية والإضاءة المناسبة.







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كما نوهت وكيلة الوزارة عن توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بالمتابعة الميدانية للجان على مستوى الإدارات التعليمية للسبع، والتأكيد على تطبيق جميع الإجراءات القانونية ضد أية حالات غش يتم ضبطها، مع ضرورة الاهتمام بالنظافة العامة داخل اللجان وخارجها بالتنسيق مع الوحدة المحلية والجهات المعنية، مع متابعة تنفيذها، ورصد أي مخالفات أولًا بأول لسرعة تلافيها.





وأكدت أنه تم الاستعداد لإجراء الامتحانات امتدادا لاستعدادات امتحانات الدور الأول، مشيرة الى تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، موضحة أنه فى حالة ظهور أى أعراض مرضية على الطالب أثناء دخول اللجنة أو أثناء عقد الامتحان تطبق القواعد المتبعة والمعمول طبقا لقرارات الوزارة.



