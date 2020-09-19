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طالبات الفنون التطبيقية يطلقن مشروعاً للأحذية ذاتية التنظيف.. شاهد

السبت 19/سبتمبر/2020 - 04:11 م
أحذية ذاتية التنظيف
أحذية ذاتية التنظيف
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نورهان رأفت
قالت هدير شريف ، إحدى الطالبات المشاركات في مشروع "أحذية ذاتية التنظيف" ، والطالبة في كلية الفنون التطبيقية ، إن الفكرة انطلقت من رغبتهم في تعريف الناس ، أن المنسوجات ليست مجرد فكرة جميلة ، ويمكن استغلالها بشكل أعمق .

وأضافت الطالبة هدير شريف ، خلال حوارها في برنامج "إنبوكس " ، مع مجموعة من زملائها المشاركين بالمشروع ، والمذاع على فضائية صدى البلد ، أنه في بداية المشروع قاموا بتنفيذ 12 تصميماً، متنوعاً بين الألوان والأشكال الهندسية ، فيما يستفيد منه كافة الأذواق .

وأشارت الطالبة همس أحمد ، إلى أن الفكرة تتمحور حول معالجة القماش بالمادة الكيمائية ، من خلال عمليات الغمر ، لتكون مقاومة للسوائل والبكتريا .

وقالت الطالبة منة الله أنور ، إن عمليات معالجة القماش لا تنفع إلا مع القماش قبل تحويله إلى كوتشي ، وليس بعد أن يكون كوتشي أو غيره .

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