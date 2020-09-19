طالبات الفنون التطبيقية يطلقن مشروعاً للأحذية ذاتية التنظيف.. شاهد

قالت هدير شريف ، إحدى الطالبات المشاركات في مشروع "أحذية ذاتية التنظيف" ، والطالبة في كلية الفنون التطبيقية ، إن الفكرة انطلقت من رغبتهم في تعريف الناس ، أن المنسوجات ليست مجرد فكرة جميلة ، ويمكن استغلالها بشكل أعمق .





وأضافت الطالبة هدير شريف ، خلال حوارها في برنامج "إنبوكس " ، مع مجموعة من زملائها المشاركين بالمشروع ، والمذاع على فضائية صدى البلد ، أنه في بداية المشروع قاموا بتنفيذ 12 تصميماً، متنوعاً بين الألوان والأشكال الهندسية ، فيما يستفيد منه كافة الأذواق .





وأشارت الطالبة همس أحمد ، إلى أن الفكرة تتمحور حول معالجة القماش بالمادة الكيمائية ، من خلال عمليات الغمر ، لتكون مقاومة للسوائل والبكتريا .





وقالت الطالبة منة الله أنور ، إن عمليات معالجة القماش لا تنفع إلا مع القماش قبل تحويله إلى كوتشي ، وليس بعد أن يكون كوتشي أو غيره .



