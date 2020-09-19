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منوعات

ارتفاع معدل إصابات كورونا بين الأطفال والشباب ببريطانيا

السبت 19/سبتمبر/2020 - 05:31 م
صدى البلد
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احمد شريف

كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن هناك دليل واضح على أن عدوى فيروس كورونا ارتفعت معدلات إصابته سبع مرات لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين و 11 عامًا بين شهري يوليو وسبتمبر ببريطانيا.


واوضحت الصحيفة، أنه وبحسب الأرقام الصادرة أمس، فإن معدلات إصابة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين و 11 عاما أعلى بسبع مرات مما كانت عليه في يوليو.


كما حذر مكتب الإحصاء الوطني من أن الاختبارات الإيجابية تتزايد بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و 24 عامًا وكذلك بين 25 إلى 34 عامًا.


 وأشارت الصحيفة إلى أن  59800 شخص في إنجلترا مصابون بـ Covid-19 بحلول 10 سبتمبر بزيادة 51 في المائة عن الأسبوع السابق.


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