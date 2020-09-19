ارتفاع معدل إصابات كورونا بين الأطفال والشباب ببريطانيا

كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن هناك دليل واضح على أن عدوى فيروس كورونا ارتفعت معدلات إصابته سبع مرات لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين و 11 عامًا بين شهري يوليو وسبتمبر ببريطانيا.

واوضحت الصحيفة، أنه وبحسب الأرقام الصادرة أمس، فإن معدلات إصابة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين و 11 عاما أعلى بسبع مرات مما كانت عليه في يوليو.

كما حذر مكتب الإحصاء الوطني من أن الاختبارات الإيجابية تتزايد بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و 24 عامًا وكذلك بين 25 إلى 34 عامًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن 59800 شخص في إنجلترا مصابون بـ Covid-19 بحلول 10 سبتمبر بزيادة 51 في المائة عن الأسبوع السابق.