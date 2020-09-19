برلمانى يطالب مجلس النواب والمسئولين والمجتمع بضرورة مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية

أكد النائب محمد الكومى عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، أننا كمجلس نواب و مسئولين ومجتمع يجب علينا أن نتحرك بقوة ضد الظاهرة السلبية التى تسمى الدروس الخصوصية والتى أنهكت الأسرة المصرية ودمرت ميزانية الاسرة حيث أن 70 % من دخول الأسرة المصرية تذهب للدروس الخصوية، قائلا: "ازاى يعيشوا حياتهم كده".





وأشار الكومى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أنه على مؤسسات الدولة والمسئولين والشعب ان يتحدوا لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية وعلى رأسها الأسرة المصرية التى يجب أن تلفظ هذه الظاهرة، قائلا: " ماينفعش الحكومة والوزارة تطلع تقول نواجه ننظم مجموعات تقوية ونلاقى اعترضات من الاسرة".





وأوضح عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان أنه من الأولى على الأسرة المصرية ان تساندنا فى مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية خاصة وأن الأسرة المصرية هى المستفيد الأول من القضاء على هذه الظاهرة.





وكان قد أبدى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، تعجبه من تعامل المصريين مع أزمة الدروس الخصوصية، قائلا: "إحنا احترنا في موضوع الدروس الخصوصية، وإحنا فى مصر دائما معترضين، لو تركنا الدروس؛ الأهالي يشكون من الفلوس والتكاليف، ولو لغينا الدروس؛ يقولوا الحكومة منعتها، ومش عاجبهم الحلين".





وقال الدكتور طارق شوقي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" مع الإعلامي أحمد سالم، على قناة القاهرة والناس، إن الوزارة قدمت الخدمة التعليمية المطلوبة، وفيها كل شيء، من أفلام على القنوات التعليمية، والمدارس متواجدة، فضلا عن مكتبات الفيديو، والكتب التفاعلية، والمكتبة الرقمية، ومنصة اسأل المعلم، وبث مباشر من الوزارة".





ووجه وزير التربية والتعليم، حديثه، للطلاب والأهالي، قائلا: "لو هدفك تفهم الدروس؛ إحنا أعطيناك 4 أو 5 بدائل، وببلاش، وعملنا مجموعات تقوية في المدارس، ومفيش أي سبب منطقي نستسلم لمافيا الدروس، وفي تحايل في موضوع الدروس الخصوصية، والمسئول عنها الأهالي، واللي بيعمل كده، ولي الأمر، وهو لا يلوم إلا نفسه".