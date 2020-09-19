ريهام أيمن تشارك جمهورها بصورة جديدة مع أولادها.. شاهد

شاركت الفنانة ريهام أيمن جمهورها بصورة جديدة من خلال حسابها الشخصى عبر موقع "إنستجرام".
وظهرت ريهام ايمن فى الصورة مع اولادها راكبين الدرجات وحازت الصور على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى:
مشاء الله - ربنا يحفظهم - حبايبى الحلوين
كانت آخر مشاركات ريهام أيمن الفنية بطولة مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام وزوجها شريف رمزي والفنان أحمد فلوكس ورشا مهدي.
وظهرت ريهام ايمن فى الصورة مع اولادها راكبين الدرجات وحازت الصور على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى:
مشاء الله - ربنا يحفظهم - حبايبى الحلوين
كانت آخر مشاركات ريهام أيمن الفنية بطولة مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام وزوجها شريف رمزي والفنان أحمد فلوكس ورشا مهدي.