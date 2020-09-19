بمشاركة 50 شاباً وفتاة.. حي الوراق ينظم مبادرة لتجريد الكورنيش

شهد حي الوراق بمحافظة الجيزة، اليوم السبت، انطلاق مبادرة رفع وتجريد طريق الكورنيش، والتي أطلقها عدد من الجمعيات الأهلية بالمحافظة، بمشاركة 50 شابًا وفتاة من أبناء الجيزة.

وتأتي المبادرة، احتفالا باليوم العالمي للنظافه وفي إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية وتفعيل المشاركة المجتمعية في العديد من المجالات الخدمية للنهوض بجميع أحياء وشوارع الجيزة.

تمكنت المبادرة من أعمال كنس وتجريد كورنيش النيل بمنطقة الوراق، ضمن المبادرات التي تنفذها محافظة الجيزة والجمعيات الأهلية للحفاظ على المظهر الحضاري لشوارع وأحياء المحافظة.