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تعليم

عميد علوم القاهرة لـ صدى البلد: إلغاء برنامجين جديدين بسبب فيروس كورونا

السبت 19/سبتمبر/2020 - 05:16 م
الدكتور عبد الحميد
الدكتور عبد الحميد المنياوي عميد كلية العلوم
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قســــم التعليـــــم
قال الدكتور عبد الحميد المنياوي عميد كلية العلوم بجامعة القاهرة، أن نظام الدراسة بالكلية للعام الجامعي الجديد سيكون وفقا للخطة المعلنة من قبل وزارة التعليم العالي حيث يكون نسبة التعليم الإلكتروني (أونلاين) بنسبة تتراوح من 40 إلى 60% 

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وأوضح "المنياوي" في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن الجانب العملي سيتم في معامل الكلية وفقا للإجراءات الاحترازية المتبعة والتعقيم الدائم للكلية وقاعات المحاضرات وتقليل أعداد الطلاب وتقسيمهم على مجموعات مراعاة للتباعد الاجتماعي والتشديد على حضورهم بالكامامات حفاظا على سلامتهم من انتقال فيروس كورونا .


وكشف المنياوي أنه كان من المفترض طرح برنامجين دراسيين جديدين في العام الدراسي الجديد وهما ( برنامج العلوم البيئية - برنامج عن مكافحة الحشرات ) إلا أنهما لم يكتملا نظرا للظروف الراهنة في ظل تفشي فيروس كورونا.

وأشار عميد كلية العلوم إلى أن الكلية ستركز على الأنشطة الطلابية التي لا تحتوي على امتحانات علمية وذلك وفقا للتدابير الاحترازية المتبعة، مؤكدا على تقديم الكلية الخدمات الطبية عن طريق العيادات الخاصة بها أو المستشفيات الخاصة بالجامعة.
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