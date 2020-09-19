أكثر من 170 عملا .. لمحات من أدوار جميل راتب العالمية

يوافق اليوم 19 سبتمبر الذكرى السنوية الثانية لرحيل الفنان الكبير جميل راتب، الذي غيبه الموت بعد رحلة فنية متميزة، قدم خلالها عشرات الأدوار المميزة فى مصر والعالم، ووقف أمام أهم نجوم السينما والمسرح فى أوروبا وأمريكا، وفي رصيده أكثر من 170 عملا.



عن تلك البدايات يحكي "جميل راتب" في حوار سابق له قائلًا:""انا سافرت باريس عشان أمارس التمثيل وكان هدف حياتي، وكان من حظي السعيد لأنه كان في المرحلة بعد الحرب العالمية على طول، كان في نشاط كبير جدًا في عالم الفن والتمثيل، والكتابة".





كان موطئ قدمه لأول مرة في باحة التمثيل أعادت ترتيب أوراقه وتفكيره في نفسه:"نشأت في عائلة ارستقرطية وكنت شخصية خجولة وانطوائي للغاية حتى صعدت على خشبة المسرح لأول مرة واكن خشبة المسرح المدرسي، ولاحظت إن الحضور يستمعوا لي جيدًا، حسيت بوجودي واتشجعت أكمل في التمثيل، رغم علمي إن متوسط جدًا في أدائي ولكن أصريت اشتغل على نفسي وأنجح في هذا المجال".





مستكملًا:"سنة 1945 طالب جامعة الحقوق الفرنسية في مصر، وسافرت فرنسا لأكمل دراستي وكان القرار للعائلة وإن ابتعد عن التمثيل لأنهم كانوا يروا بانه عيب، وبعد وقت وافقوا أسافر أدرس التمثيل وفي نفس الوقت أدرس السياسة والحقوق".