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أخبار العالم

تحرش بأمها ففضحته أمام الكل.. جدل بين السعوديين على تويتر| شاهد

السبت 19/سبتمبر/2020 - 05:26 م
جانب من المشاجرة
جانب من المشاجرة
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محمود نوفل
تسبب قيام أحد الأشخاص بالتحرش بإحدي السيدات في المملكة العربية السعودية؛ في حالة من الجدل الواسع بين رواد مواقع السوشيال ميديا، بعد نشوب مشاجرة بين ابنة "الضحية " والجاني "المُتحرش".


وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو للمشاجرة، التي وقعت بين الفتاة " والمتحرش"، على نطاق واسع، والذي يوثق تدافع الفتاة نحو الشاب، حيث قامت بضربه والصراخ في وجهه، فيما حاول " الجاني" المُتحرش الدفاع عن نفسه؛ قبل أن يتدخل حارس أمن تواجد في المكان للتفريق بينهما.


وذكر مغردون سعوديون، عبر صفحاتهم علي موقع التدوينات القصيرة، ان حادث التحرش وقع في منطقة "يو ووك" للتسوق شمال الرياض.


كما عبر كثير من الناشطين عن تعاطفهم مع الفتاة ووالدتها وطالبوا بالقبض على الشاب ومعاقبته، فيما إستهجن البعض الآخر تكرار حوادث التحرش  داعين إلى تواجد أكبر لدوريات أمن راجلة في مثل تلك المناطق  ، التي تستقطب عددا كبيرا من المتسوقين ومن الجنسين.
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