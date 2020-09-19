بطارية الهاتف كشفت ارتباطها بغيره.. بريطاني يعتدي على طليقته ويطعنها في قدمها .. تفاصيل

انفصل ميلوش باباتوليوس البالغ من العمر 23 عامًا ، عن زوجته السابقة في أبريل من هذا العام ، لكنها ذهبت إلى منزلها بعد أيام قليلة، فقام الأول وطعنها في ساقها "بسكين .





ووفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، كان باباتوليوس في الفترة الاخيرة مصابا باضطراب؛ بسبب الانفصال، وبدأت تلك الاضطرابات تعكر صفو حياته .





دعا باباتوليوس طليقته لزيارة أحد أصدقائهم و زوجته بسبب مرضه ، فوافقت؛ لأنه أقنعها أنهما بحاجة للزيارة، فقبلت واتفقت معه أن يتقابلا قبل الوصول لمنزل أصدقائهما.





وطلبت طليقة باباتوليوس، شاحنا؛ لشحن بطارية هاتفها، فعندما وصل الشاحن بالهاتف؛ قرأ رسالة من أحد الأشخاص ، وشعر أنها على علاقة بأحدهم ، ومن الواضح أنهما يتفقان على الزواج بعد شهور .



