بطارية الهاتف كشفت ارتباطها بغيره.. بريطاني يعتدي على طليقته ويطعنها في قدمها .. تفاصيل

انفصل ميلوش باباتوليوس البالغ من العمر 23 عامًا ، عن زوجته السابقة في أبريل من هذا العام ، لكنها ذهبت إلى منزلها بعد أيام قليلة، فقام الأول وطعنها في ساقها "بسكين .
ووفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، كان باباتوليوس في الفترة الاخيرة مصابا باضطراب؛ بسبب الانفصال، وبدأت تلك الاضطرابات تعكر صفو حياته .
دعا باباتوليوس طليقته لزيارة أحد أصدقائهم و زوجته بسبب مرضه ، فوافقت؛ لأنه أقنعها أنهما بحاجة للزيارة، فقبلت واتفقت معه أن يتقابلا قبل الوصول لمنزل أصدقائهما.
وطلبت طليقة باباتوليوس، شاحنا؛ لشحن بطارية هاتفها، فعندما وصل الشاحن بالهاتف؛ قرأ رسالة من أحد الأشخاص، وشعر أنها على علاقة بأحدهم، ومن الواضح أنهما يتفقان على الزواج بعد شهور .
وخرج باباتوليوس و طليقته و طلب منها الذهاب إلى منزلهما القديم؛ لأنه يحتاج للحديث معها ، فوافقت طليقته وعندما وصلا إلى المنزل؛ واجهها بأنها على علاقة بأحدهم، ولم تنفِ؛ فقام بسحب سكين حاد وطعنها في قدمها .