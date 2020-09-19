رئيس الوزراء: الانتقال إلى العاصمة الادارية العام المقبل.. والدولة لديها القدرة على بناء أكبر عدد من وحدات الإسكان لكل المستويات.. وعليكم الاسراع في تقنين أوضاع المخالفات

كفانا بناء عشوائي غير مخطط كلف الدولة الكثير على مدار العقود الماضية وأضاع علينا مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية

حريصون على أن تمتد يد التنمية والتعمير لكل رقعة في مصر.. بدء الانتقال الى العاصمة الادارية العام المقبل









أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية، عقب انتهاء جولته فى العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينتى حدائق العاصمة، وبدر.









وقال رئيس الوزراء: قمنا اليوم بجولة إلى مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، برفقة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وقيادات مجلس الوزراء، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة؛ للتأكد من سرعة الانجاز في هذا المشروع العملاق، حيث تفقدنا الحي الحكومي، الذي بلغت نسبة التنفيذ فيه معدلات متقدمة، والذي يظهر النقلة النوعية الكبيرة التي ستكون عليها الوزارات الحكومية اعتبارا من العام المقبل، عندما تتم عملية انتقال العمل إليها.









وأضاف: العاصمة الإدارية الجديدة هي نموذج من بين ما يقرب من 20 مدينة جديدة ، تجري عملية إنشائها على نفس المستوى، والتي تستهدف استيعاب الزيادة السكانية، وزيادة الرقعة المعمورة في مصر، مسبوقة بالتخطيط السليم، لافتا إلى التخطيط العمراني السليم الذى يتم من قبل الدولة، حيث يكون شكل العمران مختلفا، وكذا تكون طبيعة وجودة الحياة مختلفة، بخلاف النمو غير المخطط والعشوائي والذي واجهناه في مصر على مدار اربعة عقود سابقة، ونحن حريصون كل الحرص على عدم تكرار ذلك مرة أخرى خلال الفترة المقبلة.









وقال "مدبولى"، إنه من أجل ذلك، أجدد مناشدتي مرة أخرى للمواطنين بانتهاز المدة الخاصة بقانون التصالح في مخالفات البناء، ونسرع في تقنين أوضاع المخالفات التي تمت، موضحا أنه يتابع مع المحافظين، ونوه إلى أن كل قرار تم اتخاذه كان بغرض التسيير على المواطن، وتتم متابعة الأمر على الأرض لحظة بلحظة، وأي إجراء سنراه في صالح المواطن المصري، سنتخذه بدون تردد.









وأشار إلى أنه بعد الانتهاء من جولة العاصمة الإدارية الجديدة، انتقلنا إلى مدينة جديدة، سيصدر القرار الجمهوري الخاص بها قريبا، ونحن بدأنا فورا بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالبدء الفوري في هذه المشروعات والإسراع فى معدلات العمل، وهي مدينة حدائق العاصمة، والتي تعتبر امتدادا لمدينة بدر، والتي كانت تعتبر مدينة جديدة، ولكن مع حجم العمران الكبير بها خلال السنوات الخمس الماضية، تقريبا انتهت اراضيها، ومازال هناك طلب هائل عليها، من أجل ذلك كان التفكير في إنشاء امتداد لها، وهي مدينة "حدائق العاصمة"، على بعد 10 دقائق من العاصمة الإدارية الجديدة، واليوم نحن في مشروع إنشاء 30 ألف وحدة إسكان اجتماعي، بدأنا بها في شهر إبريل الماضي، ونسبة الإنجاز تقترب من 50%، وهذا المشروع بالكامل يينتهي في آخر شهر يونيو 2021، اي أنه خلال عام سنكون قد انتهينا من بناء 30 ألف وحدة إسكان اجتماعي لشبابنا ولمحدودي الدخل في منطقة مميزة جدا، وهنا ينبغي تاكيد أن الدولة لديها القدرة على أن تبني أكبر كمية من الإسكان لكل المستويات، وهذا توجيه الرئيس.









وأوضح أننا "إذا رأينا اننا بحاجة لبناء مليون وحدة، سنفعل ذلك بكل تأكيد، والهدف أن نبني على أسس تخطيط سليمة، بها مدارس ووحدات صحية والملاعب وكافة الخدمات وعلى أعلى مستوى، وكذا الطرق، فالربط بين هذا الموقع والعاصمة الإدارية سيكون اكثر من ممتاز، ووفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية ببناء 250 ألف وحدة إسكان اجتماعي جديدة، سيعلن وزير الإسكان عن بدء تنفيذ 50 % قريبا من هذا العدد بصورة فورية، هذا بالإضافة إلى مشروع آخر يغطي كل الفئات والطبقات من المجتمع، وستكون في الأماكن ذات الطلب العالي".

وأشار مدبولى إلى أنه إذا كان المواطن البسيط يحتاج وحدة سكنية، فسنكون قادرين كدولة على التنفيذ، بالإضافة إلى الأماكن المخططة التي سنسمح بالبناء فيها داخل المدن القائمة.









ووجه رئيس الوزراء رسالة، قال فيها: كفانا بناء عشوائي غير مخطط، لأن ذلك كلف الدولة الكثير على مدار العقود الماضية، وأضاع علينا مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، وأنتج شكلا عمرانيا غير لائق، ومرة أخرى الدولة حريصة كل الحرص أن تمتد يد التنمية والتعمير لكل رقعة في مصر، على أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا ومزيدا من التنمية.