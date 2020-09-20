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محافظات

أول من تصدى لكورونا.. مستشفى النجيلة بمطروح إنجاز طبي ضخم تحقق في عهد السيسي

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 10:02 ص
مستشفى النجيلة
مستشفى النجيلة
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ايمن محمود
يعد مستشفى النجيلة  بمطروح انعكاسا لاهتمام القيادة السياسية  بقطاع الصحة، بعد أن نجح المستشفى خلال عامين ونصف في تحقيق العديد من النجاحات.


فمستشفى النجيلة افتتحه الرئيس السيسى في 15 يناير العام قبل الماضي، ويضم العديد من الإمكانيات التي أهلتها أن يتم إدراجها كأول مستشفى للإحالة غرب مصر، وأصبح جاذب للمرضى من أبناء مطروح والمحافظات الأخرى وامتدت لخارج حدود مصر لمواطني ليبيا الشقيقة.


ولم تتوقف نجاحات المستشفى على ذلك، بل كانت هذه  النجاحات المتتالية التى حققتها مستشفى النجيلة سببا فى اختيارها أول مستشفى عزل في مصر والشرق الأوسط لعلاج حالات مرضى فيروس كورونا المستجد، وإعلان وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد  خلال زيارتها للمستشفى فى 1 فبراير الماضي تخصيصها كمستشفى عزل.

وخلال 5 أشهر كاملة من العمل  الجاد في مواجهة المرض واستقبال حالات كورونا، نجح المستشفى في علاج العديد من المرضي.

يقول الدكتور محمد علي  رئيس مجلس إدارة  مستشفى النجيلة، إن المستشفى خلال الـ 5  اأشهر استقبل  القادمين من وهان الصينية، إضافة إلى  280 حالة إصابة بكورونا من ضمنهم أجانب من مختلف الجنسيات.

وأضاف أنه تم شفاء 215 حالة نهائيا، وتحويل 35 حالة لنزل الشباب بمطروح ومستشفى العجمي بالإسكندرية  بالإضافة إلى وفاه 30 حالة. 

وأشار إلى أن المستشفى عاد مرة أخرى كمستشفى عزل بعد شهر واحد من استقبال المرضى العاديين بناء علي قرار وزارة الصحة لتعود المستشفى لمحاربة الفيروس .

وأكد الدكتور  محمد أبو طالب مدير مستشفى النجيلة، أنه يتم حاليا استقبال مرضي فيروس كورونا بعد إعادة المستشفي مرة أخرى، لتكون المستشفي الوحيدة على مستوى مطروح لعلاج مرضي فيروس كورونا. 

وأضاف أن المستشفى تضم مجموعة  متميزة من  الأطباء، وطاقم التمريض وفننين والذين يعملون بروح الفريق الواحد لخدمة أبناء مطروح.

 وأكد الدكتور  أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن مستشفى النجيلة افتتاحها الرئيس السيسى في 15 يناير الماضي، وتضم العديد من الإمكانيات التي أهلتها أن يتم إدراجها كأول مستشفى للإحالة غرب مصر.

وأضاف أن  تكلفة تطوير مستشفى النجيلة المركزى بلغت ، 200 مليون جنيه، وتعمل على تقديم خدمات صحية لقطاع الغربي بالكامل لمدن براني والسلوم والقادمين من دول المغرب العربي.

وأشار أن  مستشفى النجيلة المركزي مقامة على مساحة 8 آلاف متر مربع، وتضم ٤٢ سريرا، منها ٨ أسرة رعاية مركزة، وقسم أشعة عادية وأخرى مقطعية وثالثة أيكو، فضلا عن ٣ معامل، و٤ غرف عمليات منها اثنان للولادة، ووحدة أطفال حديثي الولادة مزودة بـ10 حضانات، ووحدة غسيل كلوي بها 6 ماكينات للغسيل، بالإضافة إلى قسم الاستقبال والطوارئ وعيادات خارجية لجميع التخصصات الطبية.

وأضاف أنه تم تزويد المستشفى بأحدث الأجهزة الطبية والمعملية، فضلًا عن ضمها لـ8 عيادات خارجية و68 سرير إقامة للعاملين بالمستشفى.

وأوضح أن المستشفى تعمل حاليا كمستشفى عزل لكورونا، وأن العاملين بالمستشفى يقدمون خدمات طبية مميزة.
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